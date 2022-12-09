Из трейлера снова почти ничего не понятно.

Намеки Kojima Productions оказались не напрасными: на The Game Awards 2022 студия во главе со знаменитым Хидео Кодзимой анонсировала Death Stranding 2. Правда, дебютный трейлер в лучших традициях серии получился максимально загадочным и не позволяет понять, в чем заключается суть игры.

В первой половине ролика показывается Фрэджайл, персонаж Леи Сейду. Она играет с ребенком в убежище, на которое спустя несколько мгновений кто-то нападает. Героиня поднимается наверх на тайном лифте, садится на мотоцикл и пытается скрыться. Однако Фрэджайл попадает под обстрел и погибает.

Далее демонстрируется другая локация — убежище посреди черной жидкости. Из последней поднимается машина впечатляющих размером. А за этим наблюдают все та же Фрэджайл и постаревший Сэм Бриджес — главный герой в исполнении Нормана Ридуса.

После дебютного трейлера на TGA 2022 выступил Хидео Кодзима. Он рассказал о процессе разработки и влиянии COVID-19 на повествование. Руководитель заявил: "Пережив пандемию, я просто переписал все с нуля".

Death Stranding 2 выйдет эксклюзивно на PlayStation 5, дата релиза пока неизвестна.

Кратко о Death Stranding

В мире игры произошел катаклизм, который назвали "Выход смерти". Америка лежит в руинах, повсюду бродят невидимые и смертоносные Твари, а выжившие спрятались в разрозненных городах.

Связующим звеном между людьми становятся курьеры. Один из них — главный герой Сэм Бриджес, которого сыграл Норман Ридус.

В образе протагониста пользователям предстоит пройти от Восточного побережья Америки к Западному, чтобы восстановить хиральную сеть и соединить вместе города, возродив тем самым страну.

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