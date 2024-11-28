BMW воссоздала культовый M3 GTR из Need for Speed: Most Wanted / фото EA

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что, BMW M3 GTR из Need for Speed: Most Wanted с его отличительными синими полосами, белым кузовом и агрессивным аэродинамическим обвесом является одним из самых узнаваемых автомобилей в истории видеоигр. В честь 30-летия гоночной франшизы, команда SpeedHunters в партнерстве с BMW воссоздала точную копию спорткара, сообщает автожурнал The Drive.

За основу взяли машину пилота команды BMW Motorsport Йорга Мюллера, на которой он выиграл чемпионат ALMS 2001 года, и оформили в точности как в игре 2005 года выпуска.

Если бы вам пришлось выбрать всего одно транспортное средство, которое идеально описывает Need for Speed – независимо от его стоимости, редкости и возраста – какая модель приходит вам на ум и почему это BMW M3 GTR из Most Wanted 2005 года…? – сказал старший креативный директор Need for Speed Джон Стэнли.

Впрочем, купить эту красоту нельзя – до января 2025 года спорткар будет выставлен в мюнхенском музее BMW Welt.

Фото BMW M3 GTR 28 ноября 2024
Фото BMW M3 GTR 28 ноября 2024
Фото BMW M3 GTR 28 ноября 2024
Фото BMW M3 GTR 28 ноября 2024
Фото BMW M3 GTR 28 ноября 2024

Последняя игра серии Need for Speed с подзаголовком Unbound вышла в 2022 году. Проект получил смешанные отзывы: многие игроки остались недовольны визуальной стилистикой и саундтреком. А вот сами гоночные соревнования в игре называют "лучшими со временем NFS 2015".

Если вы решите приобрести Need for Speed Unbound, сейчас это можно сделать по скидке в 93% за 188 грн в рамках осенней распродажи Steam.

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