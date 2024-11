Автомобиль показали в честь 30-летия гоночной франшизы. Первая игра серии появилась еще в 1994 году.

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что, BMW M3 GTR из Need for Speed: Most Wanted с его отличительными синими полосами, белым кузовом и агрессивным аэродинамическим обвесом является одним из самых узнаваемых автомобилей в истории видеоигр. В честь 30-летия гоночной франшизы, команда SpeedHunters в партнерстве с BMW воссоздала точную копию спорткара, сообщает автожурнал The Drive.

За основу взяли машину пилота команды BMW Motorsport Йорга Мюллера, на которой он выиграл чемпионат ALMS 2001 года, и оформили в точности как в игре 2005 года выпуска.

Если бы вам пришлось выбрать всего одно транспортное средство, которое идеально описывает Need for Speed – независимо от его стоимости, редкости и возраста – какая модель приходит вам на ум и почему это BMW M3 GTR из Most Wanted 2005 года…? – сказал старший креативный директор Need for Speed Джон Стэнли.

Впрочем, купить эту красоту нельзя – до января 2025 года спорткар будет выставлен в мюнхенском музее BMW Welt.

Последняя игра серии Need for Speed с подзаголовком Unbound вышла в 2022 году. Проект получил смешанные отзывы: многие игроки остались недовольны визуальной стилистикой и саундтреком. А вот сами гоночные соревнования в игре называют "лучшими со временем NFS 2015".

Если вы решите приобрести Need for Speed Unbound, сейчас это можно сделать по скидке в 93% за 188 грн в рамках осенней распродажи Steam.

