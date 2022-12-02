Из-под колес автомобилей может вырываться дым голубого и желтого цветов.

В связи с российской вооруженной агрессией многие игровые разработчики стремятся поддержать Украину. Один из способов — добавить патриотическую отсылку к нашей стране и борьбе за свою свободу. Так поступили и создатели Need for Speed Unbound из Criterion Games. Они реализовали визуальный эффект, который должен понравиться всем украинцам.

Новая гоночная игра включает разнообразные рисованные граффити, возникающие во время езды. В список входят языки пламени, крылья при прыжках, свет от фар и прочее. Один из этих эффектов называется Heroyam Slava ("Героям слава") в честь традиционного украинского приветствия.

Он представляет собой дым в голубых и желтых цветах в честь национального флага нашего государства. Граффити появляется во время дрифта или вхождения в повороты на скорости. Визуальный эффект вырывается из-под колес автомобиля и лишний раз напоминает, что борьбу Украины поддерживают во всем мире.

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Need for Speed Unbound: основные подробности

В проекте реализовали 143 автомобиля разных популярных марок. Сюда относятся Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Jaguar, Porsche и многие другие

Сюжетная кампания рассказывает о двух друзьях, которые должны пройти серию испытаний и вернуть семейный автомобиль.

У каждого персонажа в рамках повествования есть свой характер, история, предпочтения и автомобили. Героев можно встретить, катаясь в бесшовном открытом мире. Вымышленный город Лейкшор в игре вдохновлен Чикаго.

Для участия в сюжетных гонках понадобится платить взнос, который возвращается в случае победы. Во время состязания также можно делать ставки на обыгрыш конкретного противника.

Много внимания в Need for Speed Unbound уделено погоням с полицией. Пользователям разрешат настраивать количество правоохранителей. А избежать встреч с копами поможет сканер и механика обнаружения.

Criterion Games пообещала улучшить физическую модель, чтобы ощущалась разница между машинами.

Мультиплеер в проекте бесшовный с поддержкой кроссплея. Пользователи могут свободно кататься по миру и встречать других реальных гонщиков.

Need for Speed Unbound вышла 2 декабря 2022 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

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