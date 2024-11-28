В Steam стартовала традиционная осенняя распродажа, которая продлится до вечера 4 декабря. Подешевели многие новинки, в том числе, вышедшие в 2024 году, а хитов прошлых лет по сниженным ценам и вовсе не счесть.
Осенняя распродажа Steam: интересные предложения
- Silent Hill 2 Remake – 1052 грн (скидка 20%)
- Tekken 8 – 1049 грн (скидка 50%)
- Like a Dragon: Infinite Wealth – 999 грн (скидка 50%)
- Silent Hill 2 Remake – 1052 грн (скидка 20%)
- Metaphor: ReFantazio – 1799 грн (скидка 25%)
- Helldivers 2 – 959 грн (скидка 20%)
- Suicide Squad: Kill the Justice League – 114 грн (скидка 95%)
- Persona 3 Reload – 999 грн (скидка 20%)
- Frostpunk 2 – 668 грн (скидка 20%)
- Dragon's Dogma 2 – 1253 грн (скидка 43%)
- Nine Sols – 420 грн (скидка 30%)
- Star Wars Jedi: Survivor– 424 грн (скидка 75%)
- Assassin's Creed Odyssey – 91 грн (скидка 90%)
Psychonauts 2 – 69 грн (скидка 90%)
Metro Saga Bundle – 241 грн (скидка 89%)
Еще больше выгодных предложений смотрите по ссылке. Вместе с тем Valve предложила номинировать любимые игры на премию The Steam Awards 2024. Всего есть 11 категорий: от "Игра года" и "Самый инновационный геймплей" до "Лучший саундтрек".
А еще в Steam можно бесплатно забрать экшен-шутер Dark Sector от создателей Warframe. Раздавать его будут до вечера 30 ноября.
Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 и RTX 4060 сохраняют звание самых популярных видеокарт среди геймеров, а доля Windows 11 впервые превысила 50%.