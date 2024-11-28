Некоторые тайтлы впервые получили большие скидки и обновили ценовые рекорды.

В Steam стартовала традиционная осенняя распродажа, которая продлится до вечера 4 декабря. Подешевели многие новинки, в том числе, вышедшие в 2024 году, а хитов прошлых лет по сниженным ценам и вовсе не счесть.

Осенняя распродажа Steam: интересные предложения

Silent Hill 2 Remake – 1052 грн (скидка 20%)

Tekken 8 – 1049 грн (скидка 50%)

Like a Dragon: Infinite Wealth – 999 грн (скидка 50%)

Silent Hill 2 Remake – 1052 грн (скидка 20%)

Metaphor: ReFantazio – 1799 грн (скидка 25%)

Helldivers 2 – 959 грн (скидка 20%)

Suicide Squad: Kill the Justice League – 114 грн (скидка 95%)

Persona 3 Reload – 999 грн (скидка 20%)

Frostpunk 2 – 668 грн (скидка 20%)

Dragon's Dogma 2 – 1253 грн (скидка 43%)

Nine Sols – 420 грн (скидка 30%)

Star Wars Jedi: Survivor– 424 грн (скидка 75%)

Assassin's Creed Odyssey – 91 грн (скидка 90%)

Psychonauts 2 – 69 грн (скидка 90%)

Metro Saga Bundle – 241 грн (скидка 89%)

Еще больше выгодных предложений смотрите по ссылке. Вместе с тем Valve предложила номинировать любимые игры на премию The Steam Awards 2024. Всего есть 11 категорий: от "Игра года" и "Самый инновационный геймплей" до "Лучший саундтрек".

А еще в Steam можно бесплатно забрать экшен-шутер Dark Sector от создателей Warframe. Раздавать его будут до вечера 30 ноября.

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 и RTX 4060 сохраняют звание самых популярных видеокарт среди геймеров, а доля Windows 11 впервые превысила 50%.

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