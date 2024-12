Ремастер на ПК вышел раньше, чем обычная игра.

Моддер делает ремастер Bloodborne от FromSoftware, который вполне работает на ПК через эмулятор Playstation 4.

Игрок под ником fromsoftserve поделился, что уже три месяца работает над ремастером Bloodborne для ПК. Моддер уже повысил разрешение текстур и улучшил освещение в 12 локациях. Кроме того, он смог реализовать технологию динамических теней. В планах моддера - обновить весь мир Bloodborne.

Опробовать ремастер можно через эмулятор Playstation 4 - ShadPS4, скачав сам мод на Nexus Mods. Сам fromsoftserve говорит, что только благодаря разработчикам эмулятора, его проект стал возможен, и настоящие герои здесь они.

Bloodborne действительно уже можно полностью пройти на ПК через ShadPS4, но низкая частота кадров, постоянные вылеты и визуальные баги сильно портят опыт.

Fromsoftserve записал получасовое видео, где показывает промежуточные результаты своей масштабной работы.

Ранее Bloodborne вошла в топ-5 лучших игр для Playstation всех времён и народов. Так высоко игру оценило издание IGN, расположив её в одном ряду с Metal Gear Solid, God of War и The Last of Us.

