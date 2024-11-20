На данный момент, Kadokawa обдумывает предложения

Вчера Reuters сообщала, что Sony заинтересована в покупке японского медиахолдинга Kadokawa, который в частности владеет студией FromSoftware, разработчиками серии Souls, Sekiro и Elden Ring .

В Kadokawa подтвердили, что им действительно пришло такое предложение и на данный момент компания его рассматривает. В связи с этим Kadokawa выпустила официальное заявление:

"В сети появилось несколько статей о приобретении корпорации Kadokawa (далее "Компания") компанией Sony Group Inc. Однако компания не объявляла об этой информации. Компания получила первоначальное письмо о намерении приобрести акции компании, но на данный момент решение не принято. Если в будущем появятся какие-либо факты, о которых следует объявить, мы сделаем соответствующее объявление своевременно и надлежащим образом."

FromSoftware уже давно сотрудничает с Sony. Компания выпускала свои релизы Bloodborne и Demon Souls эксклюзивно для платформ японской корпорации.

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