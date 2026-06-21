Некоторым украинцам могут отменить выплаты по инвалидности, если они не прошли повторное обследование или идентификацию.

Украинцам с инвалидностью предоставляется денежная помощь от государства. Таким лицам выплачивается пенсия по инвалидности на весь период болезни. Однако бывают случаи, когда такой вид помощи отменяется. Некоторые категории граждан вскоре могут лишиться выплат, если относятся к таким категориям.

Мы рассказали, в каких случаях прекращается выплата пенсии в Украине. Всего существует пять таких причин. Однако иногда отмененную пенсию можно восстановить.

Почему могут прекратить выплату пенсии по инвалидности – все причины

Украинцы, которые уже оформили и получают выплаты, могут лишиться их по нескольким причинам. Первый возможный сценарий – если они не прошли повторный осмотр для людей с инвалидностью. Напомним, что на повторное обследование должны были явиться мужчины призывного возраста с 2 или 3 группой инвалидности до 1 ноября 2025 года. Для других категорий срок был установлен до 1 апреля 2026 года, и если человек не явился на осмотр без уважительных причин, то может оказаться среди тех, кому отменят пенсию.

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Важно отметить, что не для всех лиц с инвалидностью повторный осмотр является обязательным. К исключениям относятся военнослужащие, люди с очень тяжелыми нарушениями здоровья, жители оккупированных территорий и зон боевых действий. Также проверку пока что не нужно проходить лицам, которым статус был установлен в 2025 году, поскольку срок их повторного осмотра еще не наступил.

Но если вы получили направление на повторный осмотр в МСЭК и не явились без уважительной причины, то лишитесь выплат. Как сообщает Пенсионный фонд, дата прекращения выплаты пенсии наступает с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором вы должны были пройти освидетельствование. Однако выплату возобновят, если лицо явится на повторный осмотр.

Также пособие отменяется, если вы явились на переосмотр и признаны здоровыми, то есть утратили инвалидность. Поскольку теряется статус, то и на выплаты вы больше не имеет права.

Третья причина, по которой могут лишить пенсии по инвалидности, – это предоставление неполных или ложных данных. Если человек подделает документы, то статус его лица с инвалидностью отменят, а вместе с ним и денежную помощь.

Еще выплаты прекращают, если долго не снимать пенсию и не пользоваться средствами. Когда у человека в течение 6 месяцев нет ни одной транзакции на пенсионном счете, начисления "замораживают". Поэтому это может быть причиной, почему не пришла пенсия по инвалидности 2026. Однако не стоит беспокоиться, что деньги потеряны навсегда: украинцу выплатят недополученные средства, если он пройдет проверку в Пенсионном фонде.

Пятая причина, когда прекращается выплата пенсии по инвалидности, – если была проигнорирована идентификация пенсионеров. Такую проверку должны проходить люди, проживающие за границей более 183 дней или во временно оккупированных населенных пунктах. Граждане с инвалидностью лишатся выплат, если должны были пройти проверку, но не сделали этого.

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