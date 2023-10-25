Прекращение начислений не означает лишение пенсии.

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона рассказала, действительно ли в Украине могут прекратить выплату пенсий людям, которые не снимали средства со своих счетов более 6 месяцев.

"Я бы хотела всех успокоить и сказать, что на самом деле механизм работает уже давно, много лет, и это постоянная практика того, как работает система социальных выплат и пенсий. А сейчас мы наоборот работаем над тем, чтобы ослабить и сделать этот механизм более простым и адаптированным для тех граждан, которые находятся за границей или в зоне боевых действий и у которых есть проблемы с реализацией этого механизма", - сказала Марчак.

По ее словам, согласно действующему законодательству действительно действует норма, которая предусматривает, что если в течение 6 месяцев пенсионер не снимал деньги со своей карты, начисление выплат прекращается.

"Мы не знаем, что с этим человеком могло произойти, и чтобы деньги плательщиков ЕСВ не платились таким образом, что они просто лежат и не используются никем, еще несколько лет назад был введен этот механизм", - пояснила первая заместитель министра.

Марчак отметила, что если человек не снимал более полугода средства с карты, начисления прекращаются, но это не значит, что гражданин лишен пенсии.

"Начисление - это не значит, что человек не имеет прав на пенсию. Это означает, что пенсия аккумулируется на счетах Пенсионного фонда, но пока не перечисляется на карту человека", - сказала она.

Чтобы человек мог получить возможность восстановить свою пенсию, необходимо пройти физическую идентификацию. В Минсоцполитики, по словам Марчак, значительно расширили инструментарий прохождения идентификации, если человек за границей не может физически это сделать.

"Раньше для этого надо было прийти в отделение Пенсионного фонда или банка, сейчас мы добавили инструменты прохождения идентификации через видео – позвонив в Пенсионный фонд, можно сказать, что нужно пройти видеоидентификацию", - рассказала заместитель министра.

Также пройти идентификацию можно в электронном кабинете Пенсионного фонда с "Дія.Підпис" или отправив письмо в Пенсионный фонд. Кроме этого, если человек находится за границей, к идентификации приравнивается посещение консульского учреждения.

Другой вопрос касается пенсионных выплат людям, находящимся на временно оккупированных территориях Украины.

"Мы сделали с командой Пенсионного фонда много работы, чтобы наши граждане, оказавшиеся на оккупированной территории, могли и дальше получать свои пенсионные выплаты. Во-первых, была изменена механика того, каким образом осуществляются выплаты", - рассказала Марчак.

Если человек получал пенсию через "Укрпочту", то пенсионные начисления переводятся на банковский счет, чтобы пенсионер имел любую возможность снять средства с карты. Кроме того, если человек не имеет возможности снимать пенсию с банковской карты или получать через "Укрпочту", его пенсия все равно накапливается.

"Когда человек восстанавливает возможность получать свои деньги, эти деньги его ждут. Ждут не более 3 лет, но по состоянию на сейчас этот срок для тех людей, которые получали пенсии на временно оккупированных с 24 февраля 2022 года территориях, пока не является актуальным. Если станет актуальным, будем решать", - добавила первая заместитель министра.

Пенсии в Украине

В 2024 году индексация пенсий в Украине будет проводиться по-новому, что позволит повысить выплаты почти всем пенсионерам. Так, будет применяться новая балльная система, которая позволит выровнять размере пенсий людям, которые вышли на пенсию много лет назад, и которые вышли в последние годы. По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, с новой системой индексации пенсии будут повышены практически всем пенсионерам, которые вышли на пенсию раньше, чем три года назад.

По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине с начала года выросла на 15,7% - с 4 622 грн до 5 350 грн, или на 728 гривен.

За 9 месяцев этого года сократилось количество пенсионеров: если на начало 2023 года в Украине было 10,687 млн пенсионеров, то по состоянию на 1 октября общая численность пенсионеров в Украине составляет 10,539 млн человек.

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