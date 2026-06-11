Некоторым пенсионерам необходимо пройти идентификацию одним из удобных способов.

В Украине проходит идентификация пенсионеров 2026 - процедура, в ходе которой человек должен доказать, что он действительно жив и получает пенсионные выплаты. Таким образом государство проверяет, что средства не поступают незаконно третьим лицам. Если человек, который должен пройти проверку, проигнорирует требование, то ему могут приостановить выплату пенсии до подтверждения личности.

Когда нужно пройти идентификацию пенсионерам

Как сообщает Пенсионный фонд, проверку необходимо проводить ежегодно до 31 декабря текущего года. Это означает, что если вы хотите получать выплаты в 2027 году, то ваша идентификация в ПФУ должна пройти в течение любого дня 2026 года до 31 декабря.

Вместе с тем в интернете распространяется информация о том, что Пенсионным фондом якобы была продлена идентификация пенсионеров 2026 года до 1 июля. На самом деле это не соответствует действительности. Комитет по вопросам социальной политики предлагал продлить срок проверки до этой даты для тех пенсионеров, которые не успели сделать это в течение 2025 года и из-за этого лишились выплат. Однако это лишь предложение – соответствующих постановлений и законодательных изменений пока не было принято, поэтому данная норма на данный момент не действует.

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В то же время в Пенсионном фонде отмечают, что даже если выплаты будут остановлены из-за непройденной вовремя идентификации, люди не останутся без пенсий навсегда. Выплаты будут возобновлены сразу после подтверждения личности.

Кому из пенсионеров необходимо пройти идентификацию

Не все получатели пенсий должны проходить такую проверку. Как объясняет ПФУ, идентификация пенсионеров является обязательной только если вы:

живете за границей более 183 дней;

проживаете на временно оккупированных Россией территориях;

выехали с такой территории, но еще не сообщили об этом в Пенсионный фонд.

В последних двух случаях лицу необходимо доказать, что оно не получало пенсию от оккупационных властей РФ.

Как пройти идентификацию в ПФУ

Получателям пенсий ПФУ предлагает несколько способов пройти проверку, из которых можно выбрать самый удобный:

личный визит : если пенсионер имеет такую возможность, то может обратиться в любое отделение Пенсионного фонда или в банк, через который он получает пенсионные средства;

: если пенсионер имеет такую возможность, то может обратиться в любое отделение Пенсионного фонда или в банк, через который он получает пенсионные средства; через зарубежные учреждения : можно получить документ о том, что вы живы, в украинском консульстве или посольстве, после чего отправить подтверждение в ПФУ по почте или онлайн;

: можно получить документ о том, что вы живы, в украинском консульстве или посольстве, после чего отправить подтверждение в ПФУ по почте или онлайн; "Дія.Підпис": войдите в свой личный кабинет на сайте Фонда с помощью электронной подписи (о том, как проходит идентификация пенсионеров через "Дію", есть подробное объяснение от ПФУ);

войдите в свой личный кабинет на сайте Фонда с помощью электронной подписи (о том, как проходит идентификация пенсионеров через "Дію", есть подробное объяснение от ПФУ); видеоконференция : сотрудник учреждения позвонит пенсионеру по видеосвязи, попросит показать паспорт и задаст несколько вопросов.

Для многих украинцев последний способ оказывается самым удобным, хотя выбрать можно любой из них. Подробности о том, как пройти идентификацию в Пенсионном фонде с помощью видеоконференции, можно узнать из видео.

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