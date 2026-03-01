Следует понимать, что не все надбавки и доплаты индексируются одновременно.

С 1 марта 2026 года в Украине проводится ежегодная индексация пенсий. Перерасчет осуществляется автоматически органами Пенсионного фонда Украины и направлен на частичную компенсацию инфляции и роста средней заработной платы за предыдущий год.

Кабинет министров Украины официально утвердил коэффициент индексации на 2026 год в размере 12,1%. Именно на этот процент будет повышено большинство страховых пенсий. Показатель определен в соответствии с законодательной формулой: 50% уровня инфляции за предыдущий год + 50% роста средней заработной платы за три предыдущих года.

Адвокат Ирина Боса в комментарии УНИАН объяснила, какой будет пенсия по инвалидности в Украине с 1 марта.

У кого вырастет пенсия по инвалидности, а кто не почувствует индексации

Боса объяснила, что индексация с 1 марта 2026 года распространяется на:

пенсии по возрасту;

пенсии по инвалидности;

пенсии в связи с потерей кормильца;

другие страховые пенсии, назначенные в соответствии с Законом №1058-IV.

Перерасчет при этом осуществляется автоматически без обращения пенсионера в органы Пенсионного фонда Украины. То есть, если выплаты подпадают под одну из перечисленных категорий, то размер пенсии по инвалидности 3 группы в Украине, а также второй и третьей может измениться в большую сторону.

При этом, по словам адвоката, индексация не применяется или применяется с особенностями в следующих случаях:

пенсия назначена или пересчитана в течение последних 12 месяцев до 1 марта;

выплата не является страховой пенсией (речь идет об отдельных видах социальной помощи);

пенсия назначена по специальным законам с собственным порядком перерасчета;

лицо получает минимальную гарантированную выплату, и после индексации ее размер не превышает установленного минимума.

"Также не все надбавки и доплаты индексируются одновременно, часть из них имеет фиксированный размер и пересматривается отдельными решениями Кабинета министров Украины", - сказала Боса.

Таким образом, с 1 марта 2026 года большинство страховых пенсий будет повышено на 12,1%. Для гражданских лиц пенсия по инвалидности составит 100%, 90% или 50% от уже проиндексированной пенсии по возрасту, для военных - до 100%, 80% или 60% от денежного обеспечения. Ключевым вопросом для граждан остается правильность страхового стажа, официальность заработка и актуальность данных в Пенсионном фонде, ведь именно эти показатели напрямую влияют на размер выплаты после индексации.

Выплаты по инвалидности для гражданских лиц

По словам Босой, индексация не меняет порядок назначения такого типа социальных выплат - меняется только фактический размер пенсии по инвалидности 3 группы, второй и третьей.

Что касается пенсий по инвалидности для гражданских лиц: порядок их определения предусмотрен статьей 30 Закона №1058-IV. Размер выплаты составляет:

пенсия по инвалидности 1 группа - 100% от пенсии по возрасту;

пенсия по инвалидности 2 группа - 90% от пенсии по возрасту;

пенсия по инвалидности 3 группа - 50% от пенсии по возрасту.

"Пенсия по возрасту, - говорит эксперт, - исчисляется с учетом страхового стажа и коэффициента заработной платы".

Адвокат приводит пример: если пенсия по возрасту составляла 6 000 грн, после индексации на 12,1% она вырастет до 6 726 грн. В таком случае для людей с инвалидностью она составит:

I группа - 6 726 грн;

II группа - 6 053 грн;

III группа - 3 363 грн.

Если пенсия по возрасту составляла 10 000 грн, после индексации она составит:

I группа - 11 210 грн;

II группа - 10 089 грн;

III группа - 5 605 грн.

"Таким образом, фактический размер выплаты является индивидуальным и зависит от страхового стажа и официального заработка", - отметила Боса.

Адвокат отметила, что в Украине также действует гарантия минимального размера пенсии.

"Минимальная пенсия по инвалидности в Украине для лиц, утративших трудоспособность, установлена на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Если рассчитанный размер ниже, то осуществляется доплата до гарантированного минимума. Именно поэтому часть пенсионеров может не почувствовать реального роста, если они получают минимальную выплату", - добавила она.

Размер пенсии по инвалидности для военных

Что касается военнослужащих и лиц, инвалидность которых связана с прохождением службы, их пенсионное обеспечение регулируется Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

По словам адвоката, размер пенсии по инвалидности определяется в процентах от денежного обеспечения военного:

военная пенсия по инвалидности 1 группы - до 100%;

военная пенсия по инвалидности 2 группы - до 80%;

военная пенсия по инвалидности 3 группы - до 60%.

Например, если денежное довольствие составляло 25 000 грн, то пенсия может составить:

для I группы - до 25 000 грн;

для II группы - до 20 000 грн;

для III группы - до 15 000 грн.

"При этом, если инвалидность наступила в результате войны или во время непосредственного участия в боевых действиях, применяются повышенные государственные гарантии и дополнительные надбавки", - напомнила Боса.

справка Ирина Боса Адвокат Получила степень магистра права в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. В 2025 году успешно защитила диссертацию и получила степень доктора философии (PhD) в области права в Национальной академии внутренних дел. Специализируется в области уголовного, гражданского и административного права.

