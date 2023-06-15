Негативные последствия для цен будет иметь подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Национальный банк ожидает, что снижение инфляции в Украине будет продолжаться, хотя и умеренными темпами, сообщил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге.

"Благодаря налаживанию логистики, снижению цен на мировых товарных рынках и последовательной монетарной политике НБУ инфляция в Украине в дальнейшем будет замедляться. Однако, этот процесс уже будет не таким стремительным, как в предыдущие месяцы", - отметил он.

По его словам, постепенно будет исчерпываться эффект базы сравнения, который способствовал ощутимому снижению инфляции в первом полугодии. Также на ценовой динамике скажутся повышение отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги и анонсированный возврат довоенного уровня налогообложения на рынке горючего.

"Кроме того, негативные последствия для цен будет иметь подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. По первым оценкам НБУ, этот теракт обусловит дополнительный вклад в нынешнюю инфляцию на уровне около 0,3 п. п. Из - за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей", - подчеркнул Пышный.

Инфляция в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной служба статистики, в мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом измерении.

С начала года существенно снизились цены на яйца, свеклу, помидоры и бананы, однако подорожали лук, капуста, морковь, яблоки и молочные продукты.

Вас также могут заинтересовать новости: