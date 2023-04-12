Потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 21,3% с 24,9% в феврале.

В марте 2023 года базовый показатель инфляции в Украине снизился до 19,8% в годовом исчислении с 22,7% в феврале. Потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 21,3% с 24,9% в феврале. В месячном исчислении цены выросли на 1,5%.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы НБУ, при этом регулятор отметил, что инфляция в Украине третий месяц подряд замедляется быстрее, чем это прогнозировали.

"Стремительное снижение инфляции связано со значительным предложением продовольствия и горючего, лучшей ситуацией в энергетике, улучшением инфляционных ожиданий и благоприятной ситуацией в наличном сегменте валютного рынка. В то же время, замедление инфляции также в основном объясняется эффектами базы сравнения в прошлом году", - пояснили в НБУ.

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Медленнее дорожали табачные изделия и алкогольные напитки, последние – учитывая более слабый спрос. Также притормозил рост цен на транспортные услуги благодаря стабилизации цен на топливо.

Темпы роста стоимости услуг почти не изменились (15,4%). Темпы роста цен на сырые продукты питания уменьшились до 31,6% благодаря более низкому спросу и снижению мировых цен.

Удорожание обработанных продовольственных товаров существенно замедлилось (до 23,5%), как и в феврале благодаря лучшей, чем ожидалось, ситуации в энергетике.

Как говорится в сообщении НБУ, более низкими темпами росли цены на хлеб и мучные изделия, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и консервы. В условиях достаточного предложения на внутреннем рынке и снижения экспортных цен медленнее росла стоимость молочных продуктов и подсолнечного масла. Кроме того, улучшение курсовых ожиданий, в частности на фоне укрепления наличного курса гривни, способствовало снижению темпов удорожания импортных продуктов.

Рост цен на непродовольственные товары также замедлился (до 18,8%). В Нацбанке отмечают, что такая динамика была ожидаемой из-за эффектов базы сравнения в прошлом году. Кроме того, благодаря улучшению курсовых и инфляционных ожиданий, медленнее росли цены на товары личного ухода, одежду и обувь, электронику, фармацевтические товары, мебель, бытовую технику, автомобили.

Инфляция в условиях войны

Потребительская инфляция в Украине по итогам 2022 года составила 26,6%.

Национальный банк прогнозировал, что по итогам 2022 года инфляция в Украине составит 31%, а в 2023 году замедлится до около 20%.

Цены на товары и услуги в Украине в 2022 году в среднем выросли почти на 23%. При этом отмечается, что рост потребительских цен в прошлом году на овощи составил 68,5%, рыбу и продукты из рыбы – на 30,3%, хлеб и хлебопродукты – на 29,7%.

Индекс инфляции в Украине в феврале 2023 года снизился на 1,1 процентного пункта – до 24,9% в годовом измерении. Базовая инфляция в феврале 2023 года по сравнению с январем 2023 года составила 0,5%, с начала года – 1,2%.

Больше всего за год подорожали продукты питания – на 31,8%, в частности цены на яйца выросли на 80%, на фрукты – на 75%, овощи – на 36%.

16 марта 2023 года правление Национального банка Украины приняло решение в шестой раз сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых.

Глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что инфляция в начале 2023 года замедляется быстрее, чем ожидал Нацбанк, но остается высокой. Отдельные факторы, сдерживавшие инфляцию в течение нескольких месяцев, могут иметь краткосрочный характер. Так, рост предложения продовольствия и более быстрая стабилизация рынка горючего в значительной степени обусловливались теплой зимой.

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