С начала года существенно снизились цены на яйца, свеклу, помидоры и бананы, однако подорожали лук, капуста, морковь, яблоки и молочные продукты.

В годовом измерении инфляция в мае составила 15,3% по сравнению с 17,9% в апреле.

Об этом свидетельствуют данные Госстата. При этом инфляция на потребительском рынке в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составила 0,5%, с начала года – 3,8%.

Базовая инфляция в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составила 0,3%, с начала года – 3,3%.

Видео дня

"На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 8,7% и 5,6%) подорожали фрукты и овощи. На 1,7 - 0,2% выросли цены на мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, сыры, масло", - говорится в сообщении.

В то же время на 22,7% подешевели яйца, на 3,2– 0,2% снизились цены на продукты переработки зерновых, сало, рис, подсолнечное масло, сахар, макаронные изделия, молоко. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в т. ч. на табачные изделия – на 1,3%, алкогольные напитки – на 1,2%. Одежда и обувь подешевели на 1,6%, в частности, обувь – на 1,9%, одежда – на 1,4%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,8% произошел в первую очередь за счет подорожания фармацевтической продукции на 1,0%. Цены на транспорт снизились на 1,1% в основном из-за удешевления топлива и масел на 2,5%.

Цены в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, с начала года существенно снизились цены на яйца, свеклу, помидоры и бананы, однако подорожали лук, капуста, морковь, яблоки и молочные продукты.

Немало социально значимых товаров на полочках ритейлеров в июне стоят дешевле, чем в начале первого квартала 2023 года.

В то же время по подсчетам экспертов Института аграрной экономики, за год полномасштабной войны цены на пищевые продукты в Украине выросли почти на треть.

Вас также могут заинтересовать новости: