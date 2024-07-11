По словам эксперта, курсу гривны нужно давать возможность понемногу колебаться в зависимости от событий в экономике.

Сейчас трудно спрогнозировать, каким будет курс гривни в конце текущего года или в 2025-м. Его будут определять рыночные факторы. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко.

"Конечно, мы имеем значительный структурный дефицит валюты из-за того, что приходится завозить в страну много критического импорта. И от этого никуда не деться. Но учитывая наличие значительных резервов НБУ и финансовой помощи от внешних партнеров, думаю, мы сможем покрывать этот структурный дефицит. Но все равно курсу гривни нужно давать возможность понемногу колебаться в зависимости от событий в экономике", – подчеркнул эксперт.

Также рассказал, что призвал отказываться от фиксированного курса и ориентироваться на рыночное ценообразование еще летом 2022 года. "Потому что чем дольше мы держим фиксированный обменный курс, тем больше накапливается дисбалансов, и в итоге мы получим девальвационный взрыв. В истории Украины это было уже трижды – 1998, 2008 и 2014. И заканчивалось это всегда финансовым кризисом", – подчеркивает Городниченко.

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Он добавил, что идея заключалась в том, чтобы перейти на плавающий обменный курс, который будет определяться рыночными факторами. "Пока у нас есть резервы. Пока не накопились дисбалансы. В принципе Национальный банк так и сделал. Когда это лучше было сделать? Можно было раньше или позже. Но нет ни одного учебника, где было бы сказано, как конкретно действовать в условиях неопределенности во время войны. Было понятно, что либерализовать валютный курс нужно, но к этому должны быть готовы все стороны – и участники рынка, и государство", – отметил экономист.

По его словам, сейчас мы имеем макроэкономическую стабильность. Это пожалуй впервые, когда мы перешли на плавающий курс и у нас нет финансового, банковского и вообще экономического кризиса.

Ситуация на валютном рынке

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 11 июля, не изменился и составляет 41,05 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,60 грн за доллар.

11 июля, начали действовать изменения по валютным ограничениям, которые 9 июля утвердил Национальный банк. Прежде всего изменения направлены на увеличение инвестиционной привлекательности Украины и привлечение частного иностранного капитала.

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