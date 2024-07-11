Изменения направлены на увеличение инвестиционной привлекательности Украины и привлечение частного иностранного капитала.

В четверг, 11 июля, начали действовать изменения относительно валютных ограничений, которые 9 июля утвердил Национальный банк. Как сообщила пресс-служба НБУ, прежде всего изменения направлены на увеличение инвестиционной привлекательности Украины и привлечение частного иностранного капитала.

Для этого регулятор предпринял следующие шаги:

предоставил возможность возмещать нерезидентам расходы, понесенные из-за их участия в предоставлении внешнего кредита украинскому заемщику – гарантом, поручителем или страховщиком внешнего кредита должно быть иностранное экспортно-кредитное агентство или иностранное государство либо гарантом или поручителем – международная финансовая организация;

гарантом, поручителем или страховщиком внешнего кредита должно быть иностранное экспортно-кредитное агентство или иностранное государство либо гарантом или поручителем международная финансовая организация; переводить средства в пользу иностранных компаний, в состав акционеров которых входит иностранное государство, для уплаты страховых платежей по договорам, предусматривающим покрытие военных рисков на территории Украины – сигнал для инвесторов и доноров о возможности уменьшить свои инвестиционные риски в Украине.

Во-вторых, для поддержки волонтерского сообщества расширяется перечень товаров оборонного назначения, которые могут покупать за рубежом физлица-волонтеры. Добавлены, в частности, комплектующие для БПЛА, термоодеяла и термогрелки. Также нерезиденты на территории Украины отныне смогут делать благотворительные взносы не только в иностранной валюте, но и в гривне. Соответствующие переводы можно осуществлять как на счета госорганов, так и благотворительных фондов.

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В-третьих, внесены уточняющие изменения для поддержки населения и бизнеса, в частности:

физлица могут возвращать социальные выплаты, полученные в иностранном государстве – украинцы смогут выполнять обязательства перед полномочными органами иностранных государств;

украинцы смогут выполнять обязательства перед полномочными органами иностранных государств; бизнес может платить сборы за действия, связанные с охраной прав на объекты права интеллектуальной собственности, включая оплату услуг, предоставляемых патентными ведомствами других стран, и услуг патентных поверенных за рубежом.

Ситуация на финансовом рынке

В мае 2024 года НБУ объявил крупнейшие валютные смягчения с начала войны. В Нацбанке отметили, соответствующие изменения не должны создать дополнительных рисков для макрофинансовой стабильности и устойчивости валютного рынка.

В конце 2023 года Нацбанк отменил все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению. Отмечается, что это поможет минимизировать разницу между наличным и безналичным курсами.

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