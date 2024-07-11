Продать доллар можно в среднем по курсу 40,60 грн, евро – 43,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 11 июля, не изменился и составляет 41,05 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,60 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 44,55 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,90 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 4 копейки и составляет 41,00 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,92 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 7 копеек и составляет 44,55 грн/евро (курс продажи – 44,40 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 11 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,71 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 44,08 грн/евро, то есть гривня осталась на предыдущем уровне.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 40,10 до 41,20 грн/долл., а в обменниках финкомпаний – в пределах от 40,25 до 41,25 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

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