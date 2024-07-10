Курс гривны к евро установлен на уровне 44,08 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 11 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,71 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта осталась стабильной. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 44,08 грн/евро, то есть гривна осталась на предыдущем уровне.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 40,77/40,79 грн/долл., евро - 44,14/44,15 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 40,96 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,87 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 7 копеек и составляет 44,48 грн/евро (курс продажи - 44,31 грн/евро).

Курс доллара в "ПриватБанке" в среду, 10 июля, не изменился и составляет 41,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также неизменен и составляет 44,50 грн за евро.

При этом аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 40,10 до 41,20 грн/долл, а в обменниках финкомпаний - в пределах от 40,25 до 41,25 грн/долл.

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