Россия третьи сутки наносит удары по объектам 'Нафтогаза': один из них прекратил работу

5 июля РФ нанесла удары по объектам "Нафтогаза" в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Российские войска с самого утра начали массированные удары по газодобывающим объектам "Нафтогаза" в Харьковской области. Об этом сообщает "Нафтогаз Украины".

"В результате удара на одном из объектов возник пожар. К сожалению, пострадал один работник. Ему оказали домедицинскую помощь, сейчас он госпитализирован", – отметили в государственной энергетической компании.

Как сообщили в "Нафтогазе", через некоторое время российские войска нанесли повторный удар по объекту, пытаясь вызвать еще более масштабные разрушения.

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В компании отметили, что оценка последствий будет проведена позже. "Работа атакованного объекта остановлена", – добавили в акционерном обществе.

Удары по "Нафтогазу"

Отметим, что россияне атакуют объекты "Нафтогаза" уже третий день подряд. Так, 4 июля они нанесли удар по объекту компании в Полтавской области. В результате обстрела вспыхнул пожар, из-за чего предприятие было вынуждено приостановить работу. На следующий день, 5 июля, РФ атаковала объекты "Нафтогаза" в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Российские удары по украинской энергетике

Россия и ранее систематически атаковала дронами и ракетами объекты НАК "Нафтогаз Украины". В июне российские войска совершили массированную ракетно-дроновую атаку на один из ключевых объектов Группы "Нафтогаз" в Харьковской области.

Во время массированной ночной атаки российские войска нанесли комбинированный удар по объекту. Сначала его атаковали ударными беспилотниками, а примерно через час нанесли повторный удар – на этот раз ракетами.

В конце мая РФ в течение суток атаковала дронами нефтегазовую инфраструктуру в Харьковской и Сумской областях. Еще раньше враг нанес удар по нескольким объектам газовой инфраструктуры в Черниговской области, в результате чего были зафиксированы серьезные разрушения.

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