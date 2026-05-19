Уничтожено критическое оборудование: РФ третьи сутки подряд бьет по объектам 'Нафтогаза'

В компании сообщили, что последствия атаки и масштабы ущерба уточняются.

Россия третьи сутки подряд атакует объекты НАК "Нафтогаз Украины". Утром 19 мая враг нанес удар по нескольким объектам газовой инфраструктуры в Черниговской области, сообщает официальный сайт группы.

По словам главы нефтегазового монополиста Сергея Корецкого, в результате вражеской атаки пострадавших нет, однако зафиксированы серьезные разрушения.

"В результате попаданий дронов на территории производственных объектов зафиксировано разрушение критически важного оборудования. Персонал одного из атакованных объектов эвакуирован. Главное – без пострадавших", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

В компании добавили, что на местах работают все соответствующие службы. Последствия атаки и масштабы повреждений уточняются.

Вражеские дроны и ракеты достигли не только объектов "Нафтогаза" в Черниговской области. В ночь на 19 мая враг нанес удар по объектам инфраструктуры группы в Днепропетровской области тремя баллистическими ракетами. По словам Корецкого, в результате атаки имеются повреждения и разрушения.

"Самое главное – на данный момент персонал атакованных объектов не пострадал", – писал он.

Россия продолжает систематически атаковать дронами и ракетами объекты НАК "Нафтогаз Украины". 18 мая враг атаковал объекты критической инфраструктуры "Нафтогаза" в Днепропетровской области. В результате атаки, в частности, пострадали две сотрудницы заправки сети "Укрнафта", а сама заправка была уничтожена.

Со своей стороны, энергетический эксперт Геннадий Рябцев называет российские атаки на инфраструктуру "Нафтогаза" местью за результативные удары Сил обороны по энергетической инфраструктуре врага. В начале мая он отмечал, что вероятность сценария, который предполагал бы существенное сокращение газодобычи в результате российских ударов, является низкой.

