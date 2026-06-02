Били дронами и ракетами: РФ атаковала объект 'Нафтогаза' в Харьковской области

Пострадавших в результате атаки нет.

Россия в ночь на 2 июня массированно атаковала ракетами и дронами один из ключевых объектов группы "Нафтогаз" в Харьковской области. Об этом в Facebook сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

По его словам, во время массированной ночной атаки враг нанес комбинированный удар: сначала по объекту били дронами, примерно через час последовал повторный удар – на этот раз ракетами.

"Это сознательная тактика террора. Так россияне пытаются нанести максимальный ущерб не только инфраструктуре, но и людям, которые спасают, ремонтируют и восстанавливают. Именно такая тактика привела к трагическим последствиям в ночь на 5 мая, когда погибли наши коллеги и спасатели ГСЧС", – отметил Корецкий.

Он подчеркнул, что в компании ввели более жесткие протоколы безопасности, чтобы минимизировать угрозу для работников, и на этот раз обошлось без пострадавших.

"Оценка последствий и восстановительные работы – сразу, как позволит ситуация с безопасностью", – добавил Корецкий.

Россия систематически атакует дронами и ракетами объекты НАК "Нафтогаз Украины". 29 мая Россия в течение суток атаковала дронами нефтегазовую инфраструктуру в Харьковской и Сумской областях.

19 мая враг нанес удар по нескольким объектам газовой инфраструктуры в Черниговской области, были зафиксированы серьезные разрушения.

18 мая РФ атаковала дронами объекты критической инфраструктуры НАК "Нафтогаз Украины" в Днепропетровской области. В результате атаки, в частности, пострадали две сотрудницы заправки сети "Укрнафта", а сама заправка была уничтожена.

