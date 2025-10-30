Решение принято в связи со сложной ситуацией в энергосистеме.

Во все регионах Украины в пятницу, 31 октября, из-за сложной ситуации в энергосистеме будут поочередно отключать свет. Также будут применяться графики ограничения мощности для промышленности, сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что свет будут выключать с полуночи последнего дня октября и до начала первого дня ноября.

Диспетчеры энергосистемы уточнили, что ограничение будет применяться в объеме от 0,5 до 3 очередей. При этом максимум отключений запланирован в период с 16:00 до 18:00.

Для промышленности графики ограничения мощности будут применяться также в течение всего дня.

"Причина применения ограничений - последствия трех российских массированных ракетно-дронных атак на энергосистему в течение этого месяца", - отметили в "Укрэнерго".

В компании добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться, и посоветовали следить за информацией на официальных страницах энергокомпаний.

Атаки РФ на энергетику Украины и отключение света

В ночь на 30 октября Россия в очередной раз массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Главной целью врага снова были объекты энергетики. В результате удара зафиксированы разрушения, а также есть пострадавшие.

Из-за атак врага в большинстве областей Украины были введены графики аварийных отключений, которые впоследствии изменились на почасовые

Через несколько часов Минэнерго сообщило об отмене графиков почасовых отключений. В то же время в ведомстве отметили, что до 19:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Однако после обеда почасовые отключения электроэнергии вернулись.

