Сейчас продолжается "высокий сезон" спроса на валюту.

С наступлением октября-ноября ситуация на валютном рынке Украины несколько изменилась. Сейчас речь идет о значительно больших рисках, как для экономики, так и для курсовой стабильности.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии для УНИАН отметил, что разрушение и повреждение энергетической инфраструктуры российскими ударами очень сильно влияют на работу всех сфер экономики, поэтому можно ожидать потенциального торможения экономических показателей.

Кроме того, он указал, что продолжается "высокий сезон" спроса на валюту.

"Еще до его кульминации достаточно далеко, он наступит ближе к концу года, когда рынок накроет мощная волна наличности (бюджетные выплаты, премии, дивиденды, бонусы и т.д.). А в условиях войны, по аналогии прошлого года, вероятно будем наблюдать большую "живость" покупателей: спрос может на 25-30% превышать предложение. Собственно это и станет главным потенциальным двигателем курсов вверх", - пояснил банкир.

При этом он напомнил, что на ситуацию также будет влиять уровень потребительских цен.

"По нашим оценкам, в течение следующей недели не стоит ожидать безумных курсовых скачков: изменения, как и обычно, будут медленными и прогнозируемыми. Конечно мы не исключаем, что тренд на медленный рост курсов будет продолжаться и в дальнейшем. Хотя скорее всего курс доллара будет колебаться "немодалек" 42 грн, а евро так и оставит в пределах 49 грн", - сообщил Лесовой.

По его мнению, на следующей неделе интервенции останутся в допустимом, приемлемом "коридоре" - до 800 миллионов долларов.

Основные показатели валютного рынка 3 по 9 ноября, по его прогнозу, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,8-42,15 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41,8-42,2 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в комбанках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5%.

"Состояние экономики, общественная нервозность "триггерят" рынок, однако это существенно не повлияет на курсовые показатели. Регулятор, как основной игрок рынка, имеет достаточно возможностей сглаживать все пиковые ситуации, тем самым ограждая его от потрясений: отрывочных и стремительных курсовых изменений", - подытожил банкир.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Работает в банковском секторе с 1997 года.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что ситуация на валютном рынке Украины в ноябре обещает быть легкой, а ключевую роль и в дальнейшем будет играть Национальный банк Украины.

Он считает, что стоимость доллара будет колебаться в пределах 41,8-42,5 грн, а евро будет стоить в диапазоне 48,5-50 грн.

