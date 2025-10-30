Отмечается, что сейчас нет оснований для подорожания крупы.

В этом году урожай гречки в Украине на 15% ниже, чем в прошлом. В связи с этим возможен рост цен на крупу из-за ажиотажа, спровоцированного СМИ, пишет Интерфакс-Украина.

Директор союза Мукомолы Украины Родион Рыбчинский объяснил, что аграрии сами решают, что им выгодно сеять - подсолнечник, сою, рапс или гречиху, которая дает урожай 1,3−1,5 тонна/га, чтобы потом ее продать по 20 тысяч гривень за тонну. По его словам, оснований для роста цен на гречку в этом году нет, однако они будут расти.

"Какая-то газета или телеграмм-канал на этой неделе начали кричать, что гречка дорожает. Люди послушали, побежали в супермаркет. Смотрят: гречка продается 25 грн/кг, а завтра будет по 30 грн/кг. Скупили всю. Склады перерабатывающих заводов опустели. Ритейлеры начинают спрашивать власть "где гречка". А она у фермеров, которые ждут роста цен до 40 грн/кг и не отпускают товар. Делают они так потому, что потребитель раскупил всю продукцию по 25 грн/кг", - рассказал Рыбчинский.

При этом он указал, что ажиотажный спрос на гречку, рожь и другие продукты возникает стабильно раз в три-четыре года.

Стоит отметит, что в этом году украинские фермеры сократили площади под гречихой до 69,1 тыс. га против 90,3 тыс. га годом ранее. По состоянию на 24 октября гречиха собрана с 86% площадей с урожайностью 14 т/га. Таким образом, получено 83,3 тыс. тонн в сравнении с 126,9 тыс. тонн годом ранее.

Урожай гречки в Украине - последние новости

Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой отметил, что крупные аграрные холдинги в Украине полностью отказались от посевов гречихи, а ее выращивают в основном малые фермеры и средние хозяйства.

При этом он указал, что из-за отсутствия государственной поддержки украинские фермеры постоянно уменьшают посевы под гречиху, но объемов урожая при условии сохранения норм потребления должно хватить для населения.

В свою очередь руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин отметил, что цены на гречку в Украине будут постепенно расти, иначе аграриям станет невыгодно ее выращивать.

