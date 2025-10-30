Визиты СМИ на оккупированные территории нарушают международное право, отметил Георгий Тихий.

В МИД Украины отреагировали на заявления кремлевского диктатора Владимира Путина, который приказал оккупантам пропустить иностранных журналистов в районы Покровска, Мирнограда и Купянска, где Силы обороны якобы "находятся в окружении".

"Честно говоря, я не рекомендую журналистам доверять любым предложениям Путина относительно "коридоров" в зоне боевых действий. Я собственными глазами видел, как такие предложения реализуются - 29 августа 2014 года в Иловайске", - написал спикер МИД Георгий Тихий на своей странице в соцсети X.

Он добавил, что единственная цель Путина - продолжать войну против Украины. И он никогда не придерживался своих обещаний о прекращении огня на линии фронта.

"Не помогайте ему оправдывать свои преступления через российские провокации против журналистов. Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы пристально следим за этим", - добавил Тихий.

Заявление Путина о "коридорах" на фронте - о чем идет речь

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что Силы обороны Украины якобы находятся в окружении в Покровске и Купянске. Он также отметил, что Кремль "не против" пропустить туда СМИ, в частности иностранные и украинские, чтобы они увидели ситуацию в том районе и поговорили с украинскими военными.

Уже позже Путин приказал войскам пропустить журналистов в район Покровска, Мирнограда и Купянска. Он отметил, что ради этого оккупанты готовы прекратить боевые действия на несколько часов в этих районах.

