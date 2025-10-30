Эксперты подсчитали, что аж 41 процент взрослых верят в призраков.

Для туристов, которые в этот Хэллоуин ищут острых ощущений или же, наоборот, стремятся их избежать, издание Daily Mail опубликовало рейтинг самых жутких мест мира.

Отмечается, что, по данным Ghost Tours, аж 41 процент взрослых верят в призраков, и каждый пятый хотя бы раз в жизни был свидетелем чего-то "паранормального".

На фоне этого компания SpinBlitz провела новый опрос, чтобы определить десять самых мрачных и загадочных мест планеты.

Исследование, которое проанализировало данные из различных туристических источников, в частности Lonely Planet, Trip.com и Condé Nast Traveller, по отзывам путешественников, легендам и задокументированным случаям появления духов определило самые известные в мире локации с привидениями.

1. Сейлем, Массачусетс

Город Сейлем, что в штате Массачусетс, признан местом с наибольшим количеством привидений в мире. Он получил 4,9 балла из 5 по шкале "привлекательности привидений".

Известный своими судами над ведьмами 1642 года, этот город ежегодно в октябре привлекает более миллиона туристов. В 2024-м на улицы Сейлема на Хэллоуин вышли рекордные 87 500 человек, что на 37 процентов больше, чем годом ранее.

"Такие места, как Дом ведьм и Мемориал судебных процессов над ведьмами в Салеме, бурлят жуткой энергией, а мерцающие фонари и туман, идущий из гавани, создают идеальный фон для кино", - пишет SpinBlitz.

2. Замок Корвинов, Румыния

Следующим за Салемом идет замок Корвинов, расположенный в румынском городе Хунедоара. Его оценили тоже в 4,9 балла из 5.

Готическая крепость, где когда-то был заключен Влад Цепеш, ежегодно привлекает около 275 000 посетителей, причем октябрь в этом плане является самым активным месяцем.

Как посетители, так и исследователи паранормальных явлений сообщали о внезапном снижении температуры и непонятном шепоте в стенах замка.

3. Дом Лизи Борден, Массачусетс

Дом Лизи Борден в Фолл-Ривер в штате Массачусетс занимает третье место с оценкой 4,8. Место печально известного двойного убийства ежегодно привлекает тысячи гостей, которые останавливаются здесь на ночь.

Как известно, 4 августа 1892 года Эндрю и Эбби Борден - отец и мачеха Лизи - были найдены мертвыми в своем доме. Их смерть наступила от ударов топором. Лизи оправдали в убийствах, а настоящего виновника так и не нашли.

По данным SpinBlitz, более 70 процентов исследований зафиксировали непонятные шумы, особенно в комнате, где произошли убийства.

4. Гора Крестов, Литва

На четвертом месте оказалась литовская Гора Крестов с оценкой 4,7. Это место паломничества украшено более 200 000 крестов. Местные жители рассказывают о таинственных огнях и призраках, которые они якобы видели ночью среди памятников.

Согласно народным преданиям, на этом месте обитают души монахов из церкви, разрушенной бурей, или призраки языческих воинов, погибших в битве 1348 года. Посетители описывают местную атмосферу как мистическую и духовную, но не страшную.

5. Тауэр, Лондон

Лондонский Тауэр замыкает пятерку лидеров. Его за год посещают три миллиона туристов, здесь задокументировано более 200 случаев появления привидений.

Эта достопримечательность, построенная в 1078 году, ранее была тюрьмой и стала известна легендой о том, что в ней обитают тринадцать призраков казненных здесь узников.

Полный список самых популярных мест с привидениями

1. Салем, Массачусетс (4,9/5)

2. Замок Корвинов, Румыния (4,9/5)

3. Дом Лиззи Борден, Массачусетс (4,8/5)

4. Гора Крестов, Литва (4,7/5)

5. Тауэр, Лондон (4,6/5)

6. Восточная государственная тюрьма, Пенсильвания, США (4,6/5)

7. Эдинбургский замок, Шотландия (4,4/5)

8. Замок Чарлевиль, Ирландия (4,4/5)

9. Отель Banff Springs, Канада (4,4/5)

10. Лес Айокигахара, Япония (4,3/5)

Ранее УНИАН писал о шести самых теплых местах в Испании, где можно погреться зимой. Эксперты назвали, в частности, Тенерифе - самый популярный из испанских Канарских островов, город Валенсию, где с декабря по февраль местные жители отдыхают на пляже, хотя и избегают купания, Севилью, где зимой температура составляет 16-18 °C.

