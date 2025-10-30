По крайней мере два российских самолета прилетели в Латакию в Сирии.

Россия возобновила полеты на авиабазу Хмеймим в Сирии после почти шестимесячного перерыва. Страны активно работают над восстановлением отношений после свержения диктатора Башара Асада, пишет Bloomberg.

По данным сервиса Flightradar24, по крайней мере два российских самолета прилетели в Латакию в Сирии, где находится авиабаза Хмеймим. 26 октября транспортный самолет Ил-62М ВВС России вылетел из Ливии в Латакию, а затем в Московскую область, а самолет Ан-124-100 "Руслан" с 24 октября трижды приземлялся на авиабазе. Более того, последний рейс был совершен 29 октября.

В агентстве добавили, что информацию о возобновлении полетов между странами подтвердило лицо, близкое к Кремлю. Отмечается, что РФ полагается на свои базы в Сирии.

В агентстве считают, что потеря любой из баз стала бы серьезным стратегическим ударом для российского диктатора Владимира Путина. Журналисты напомнили, что две недели назад глава РФ встретился нынешним лидером Сирии Ахмедом Аш-Шараа в Москве. На повестке дня стоял вопрос о будущем российских баз.

РФ потерпела неудачу в переговорах с Сирией о военных базах - что известно

Ранее стало известно, что Россия не достигла договоренностей с Сирией о судьбе своих военных баз. В Сирии заявили, что приостановили действия соглашений, подписанных режимами российского и сирийского диктаторов Владимира Путина и Башара Асада.

В Syrian Arab News Agency отметили, что договоренности обсуждали во время визита президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа в Москву, где он встречался с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили вопрос о судьбе Башара Асада, который скрывается в РФ. Также говорили о будущих отношениях и перспективах сотрудничества.

