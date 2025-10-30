Для того, чтобы восстановить вид, ученым пришлось скрещивать европейских зубров с американскими бизонами и искусственно заселять в горах.

Великаны-зубры есть не только в Украине, когда-то они были привычными жителями гор Северного Кавказа.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Виталий Смаголь, ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN, официальный представитель в Украине EBCC.

Отмечается, что из-за охоты и уничтожения лесов подвид - кавказский зубр ("домбай") - полностью исчез в 1920-х годах. Для того, чтобы восстановить его, на Кавказ было завезено европейских зубров и гибридов, полученных от скрещивания зубров с американскими бизонами. Впрочем, эти зубробизоны до сих пор не имеют права называться зубрами.

Смаголь объяснил, что зубры с бизонами дают плодовитое потомство. Именно благодаря этому вид зубров удалось спасти. Он рассказал, что когда зубров в мире почти истребили и оставалось лишь около 30 особей, способных к размножению, то существовало целое направление восстановления популяции путем так называемого поглощающего скрещивания с бизоном.

Эксперт рассказал, что во время работы в заповеднике "Аскания-Нова" наблюдал за зубрицей, которая жила в стаде бизонов. Они воспринимали ее как свою, и каждый год она приводила зубробизончика. И именно из "Аскании-Новы" зубробизонов завозили на Кавказ.

В то же время, когда популяция зубров была на грани исчезновения, их восстанавливали методом поглощающего скрещивания. Сначала получали гибридное поколение - так называемых зубробизонов, а дальше этих животных скрещивали уже только с зубрами.

Таким образом постепенно увеличивали долю крови зубра - от половины до почти полной чистоты породы. В зоотехнической науке считается, что животное с 17/18 крови определенного вида уже относится к чистокровным.

Благодаря этому методу в России удалось получить зубробизонов, которые по внешности практически не отличаются от настоящих зубров. Таким образом стада насчитывают сотни голов, но назвать их зубрами еще нельзя.

"Они полностью похожи на зубра по фенотипу. Хотя в официальную родословную книгу зубра их не вносят, в России их все равно считают зубрами", - отметил Смаголь.

Так, относительно ситуации с зубрами на Кавказе сейчас, то хотя настоящие домбаи исчезли с лица Земли из-за действий человека, сегодня зубры снова живут в горных лесах Кавказа - в Кавказском биосферном заповеднике, Тебердинском национальном парке и Цейском заказнике. За последние годы их численность выросла и превышает 1 тысячу 200 особей.

