Парень присоединился к одному из полков Сил беспилотных систем.

18-летний сын телеведущей Марички Падалко и политика Егора Соболева Михаил заключил контракт с ВСУ. Об этом в своем Facebook сообщил Егор Соболев.

"Сын заключил контракт с ВСУ. Ему 18. Когда началось вторжение, было 14. Он жил футболом и историей. В 15 сын покинул свою футбольную команду, где тренер еще в первые годы наградил его прозвищем Профессор за умение вести игру в центре поля. Михины тренировки переместились в леса - на военные выучки для молодежи", - рассказал Соболев.

По его словам, в 16 лет сын отложил планы об историческом факультете и "вгрызся" в математику и физику.

"Я тогда возглавлял роту БпЛА и делился с ним анализом войны дронов, которую мы изобретали. В 17 Миха подарил моему подразделению первый собственноручно собранный и облетанный дрон, устроился на их производство и поступил в Могилянку на только что открытую там специальность "Робототехника", - поделился политик.

Как он добавил, в свой 18 день рождения Михаил попросил мобилизовать его в подразделение отца.

"Я ответил тогда, что роль пилотов будет уменьшаться, а конструкторов будет расти. Но предложил продолжать учиться, разрабатывать дроны, а при необходимости - испытывать их с нами в Запорожье. Он начал ездить помогать нашей прифронтовой мастерской и... исчез. Еще оставил свою работу в Mil-tech компании, где его сфокусировали на R&D и все время хвалили. Я пять месяцев пытался узнать, что происходит в его жизни, получая односложные ответы, что все хорошо. Месяц назад Миха признался, что с мая летает с одним добровольческим подразделением и совершил уже сотню миссий на разведчиках самолетного типа на Запорожском, Сумском и Донецком направлениях. И что в октябре он заключит официальный контракт", - поделился Соболев.

Он посоветовал сыну идти в Силы беспилотных систем ВСУ.

"Он так и хотел, присоединившись к одному из славных полков СБС. Горжусь. Молюсь. Думаю, как тяжело Маричке Падалко, которой теперь приходится переживать за двоих", - добавил он.

