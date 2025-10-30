В Украине ухудшилась ситуация в энергосистеме.

В результате массированной атаки России по Украине, в большинстве областей Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Ведь оккупанты продолжают бить по критической инфраструктуре.

Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью, пишет в Telegram "Укрэнерго".

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Энергетики призывают украинцев использовать электричество экономно, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Тем временем в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения электроэнергии. Это произошло по команде "Укрэнерго" из-за массированного обстрела, пишет ДТЭК в Telegram.

Обновлено. 08:10. Днепропетровская, Киевская области и Киев переходят к стабилизационным графикам отключений.

Также в после аварийных отключений к почасовым графикам вернулись, в частности, Кировоградская, Черниговская, Николаевская области.

Ранее УНИАН сообщал, что Украине будет сложно зимой из-за нерешительности союзников противостоять РФ. В Европе понимают, что единственный реальный способ заполнить пробел - это использовать 140 млрд евро замороженных российских активов. Однако Бельгия, где хранится большая часть этих средств, сорвала сделку.

Кроме того, мы также рассказывали, что, атакуя энергетику, РФ хочет сделать часть Украины непригодной для жизни. "Кремль действует еще более хладнокровно и цинично, чем раньше. За несколько дней до [прошедшей] встречи Трампа и Зеленского ракеты и дроны отрезали водоснабжение украинской столицы. Впервые киевское метро тогда осталось без света", - пишет The Economist.

