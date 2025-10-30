Ваша собака точно не в восторге от таких действий.

Собаки как правило, не кусаются просто так. Перед этим они обычно подают медленный набор сигналов, показывающий, что им что-то не нравится. Важно вовремя улавливать такие сигналы, и, конечно, понимать, что может вызвать у вашей собаки недовольство. В статье для PetHelpful ветеринары рассказали о 12 мелких привычках людей, которые крайне раздражают собак.

1. Нависать над ними

"Чтобы ваша собака чувствовала себя в безопасности во время приветствия, никогда не тянитесь к ней и не нависайте над ней", — советует ветеринар Кристин Д. Колдер.

Вместо того, чтобы тянуться к её голове, попробуйте слегка почесать её под подбородком.

Видео дня

2. Наряжать их

Большинство собак не разделяют нашего энтузиазма по поводу переодеваний и воспринимают их как ограничение и даже как стресс.

3. Пристальный взгляд

Прямой и продолжительный взгляд собакой будет воспринят как угрожающее поведение. В результате собака инстинктивно переключается в режим оценки угрозы и может напрягаться, или даже лаять, рычать и бросаться вперёд — всё это признаки нарастающего дискомфорта.

В то же время исследования показали, что собаки более терпимы к прямому зрительному контакту хозяина (по сравнению с незнакомцем).

4. Объятия

В докладе 2023 года было обнаружено, что при объятиях собаки демонстрируют различные сигналы стресса, такие как отвод взгляда, облизывание носа, облизывание обнимающего, прижимание ушей и моргание.

5. Поцелуи

"Хотя некоторые собаки не реагируют на поцелуи и объятия, такое взаимодействие потенциально провокационно и может привести к укусам", — предупреждает ветеринар Илана Рейснер.

6. Повышать на них голос

"Если ваша собака пуглива, а вы прибегаете к крику и наказаниям, учтите, что это может усилить её тревожность, которая в конечном итоге может привести к агрессии", — объясняет ветеринар Кристин Д. Колдер.

7. Позволять им "нянчиться" с детьми

Исследования показывают, что собаки могут испытывать больший уровень стресса в присутствии детей. Укусы чаще всего происходят, когда дети подходят к собаке во время еды или застают её врасплох во время сна. Укусы собак также случаются во время игр, как случайно, так и из-за слишком агрессивной игры детей, что может привести к стрессу и/или боли у собак.

8. Не позволять им обнюхивать

Время от времени во время прогулок с собакой позволяйте собаке приближаться к месту, где она может обнюхать его сколько душе угодно. Так, в одном исследовании было обнаружено, что собаки, участвовавшие в обнюхивании, стали "более оптимистичными", чем раньше.

9. Купание/стрижка когтей

Если ваша собака убегает при виде ванны или кусачек, она не слишком драматизирует. Скорее всего, она испытывает стресс из-за незнакомых ощущений и отсутствия контроля. А если вы отведете ее к грумеру, учтите, что исследования показали, что этот опыт может быть стрессом для собак с момента появления и до момента ухода.

10. Дуть собаке в морду

Даже собаки, которые обычно терпят многое, похоже, испытывают трудности с этим, поскольку многие проявляют явные признаки раздражения: облизывание губ, повороты головы, прищуривание или даже предупреждающий щелчок зубами.

11. Тянуть/отталкивать собаку

Оттягивание собаки за ошейник — один из самых быстрых способов подорвать доверие, особенно если это всегда предвещает что-то неприятное. Точно так же, столкнуть собаку с дивана или оттолкнуть её в сторону, когда она прыгает. Неудивительно, что в какой-то момент собаки начинают уворачиваться от рук, уклоняться или даже кусать человека за руки.

12. Дразнить их

Возможно, вы держите лакомство на расстоянии, делая вид, что бросаете мяч, или даже лаете на них (да, некоторые так делают). Такое поведение раздражает, сбивает с толку и расстраивает.

Ранее ветеринар назвал лакомства, которые не советует давать собакам.

Вас также могут заинтересовать новости: