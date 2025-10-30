Теннисистка провела время в Одессе.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые за долгое время приехала в Украину. Именитая теннисистка встретилась с родней.

Свитолина порадовала поклонников в Instagram новыми фотографиями. Как оказалось, спортсменка вернулась в родную Одессу

В сентябре Элина завершила сезон и отправилась на заслуженный отдых. Она провела время с семьей, в частности отпраздновала трехлетие дочери Скай, а также побывала в путешествии. Украинская теннисистка успела посетить Португалию и Саудовскую Аравию, а теперь приехала в Украину.

На кадрах, которые распространила Свитолина, можно увидеть живописные пейзажи Одессы и Черного моря.

Также Элина показалась со своими родителями. На одном из фото теннисистка позирует вместе с отцом, мамой и бабушкой.

"Время с семьей", - коротко подписала фотографию спортсменка.

Очевидно, что семейство посетило вместе спектакль в одесском национальном академическом театре оперы и балета. Все выглядели счастливыми и стильно одетыми.

Стоит отметить, что Элина Свитолина не часто показывает свою семью, особую маленькую дочь. Однако, накануне трехлетия Скай, титулованная теннисистка засветила ее лицо.

