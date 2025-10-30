Соответствующее решение сегодня принял Одесский горсовет.

Сегодня Одесский городской совет принял решение о ликвидации коммунального учреждения "Муниципальная стража", которое в городе называли "частной армией" уже бывшего мэра Геннадия Труханова.

Как передает корреспондент УНИАН, вопрос о прекращении работы учреждения был вынесен на внеочередную сессию горсовета 30 октября.

Согласно решению, ликвидация осуществляется для "повышения эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов".

Во время сессии депутат горсовета Петр Обухов спросил, как это скажется на охране правопорядка в городе, в частности в курортной зоне - на Трассе здоровья, также в центре города - на улице Дерибасовской, в Центрах предоставления административных услуг и т.д., где расположены посты "Муниципальной стражи".

"Хотелось бы, чтобы и в дальнейшем эти участки были защищены. Например, чтобы на Дерибасовской не было автомобилей или на Трассе здоровья (там движение автотранспорта запрещено - УНИАН). Как-то принять это во внимание: когда не будет "Муниципальной стражи", другими средствами это обеспечивать", - сказал Обухов.

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак в ответ заявил, что средства, которые тратятся на это учреждение, не соответствуют коэффициенту полезного действия от его работы.

"А что "Муниципальная стража" там сделала? Это по охране общественного порядка... Относительно, скажем, охраны тех или иных коммунальных учреждений - вы вообще считали экономическую составляющую вопроса?" - спросил Лысак.

В результате ликвидацию "Муниципальной стражи" поддержали все депутаты единогласно.

Согласно решению, также будет создана комиссия по прекращению функционирования "Муниципальной стражи" и установлен двухмесячный срок для заявления требований кредиторов.

"Муниципальная стража" Одессы: что известно

Общественное формирование по охране общественного порядка "Муниципальная стража" - коммунальное учреждение в Одессе. Образовано в 2015 году, изначально под названием КП "Муниципальная охрана", согласно официальным документам, с целью охраны имущества территориальной громады Одессы и профилактики правонарушений на территории города. В июле 2018 года некоторые депутаты горсовета заявляли, что в штате учреждения - почти 300 человек. Местные активисты ее называли "частной армией Труханова", потому что некоторые представители "Муниципальной стражи" неоднократно фигурировали в скандалах, связанных с акциями протеста, например, из-за застройки побережья.

В 2023 году за нападение на журналистов условное наказание получили двое охранников "Муниципальной стражи". Один из них - уроженец Донецкой области, другой - Одесской. С ними был еще один человек, но он мобилизован, поэтому дело против него остановлено.

Известно, что во время полномасштабного вторжения РФ в Украину определенная часть сотрудников учреждения вступили в тероборону Одессы, некоторые из них погибли на фронте.

Напомним, в октябре мэр города Геннадий Труханов был лишен гражданства Украины, уже 28 октября ему сообщили о подозрении в служебной халатности из-за гибели девяти человек во время ливня 30 сентября. В деле фигурируют еще восемь человек - два заместителя городского головы, директора департаментов городского хозяйства и муниципальной безопасности, сотрудники коммунального предприятия "Городские дороги" и другие.

