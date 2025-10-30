Известно, что Россия значительно помогает КНДР в изучении таких технологий.

Американские разведывательные агентства сомневаются относительно недавних заявлений Северной Кореи о создании сверхскоростных маневренных ракет. Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США для The Washington Times.

Отмечается, что государственные СМИ Северной Кореи сообщали, что военные недавно испытали так называемый гиперзвуковой планер, который вооружен усиленным двигателем, который может маневрировать, чтобы избежать обнаружения и атаки противоракетными системами.

Об испытаниях гиперзвукового летательного аппарата заявили после недавнего развертывания американскими военными в Южной Корее передовой системы противовоздушной обороны Indirect Fire Protection Capability.

Видео дня

Известно, что эта система может атаковать некоторые северокорейские ракеты.

"Я не думаю, что есть какие-то доказательства того, что они уже освоили гиперзвуковые технологии. Технически это значительно отличается от того, что они продемонстрировали во время предыдущих запусков ракет", - добавил высокопоставленный чиновник.

Однако чиновник отметил, что военные КНДР "очевидно работают над гиперзвуковой технологией". По его словам, гиперзвуковая технология была использована в предыдущих испытаниях ракет.

"Они работают над этим, но еще не достигли цели", - подчеркнул чиновник.

Также американские чиновники добавили, что Северная Корея строит несколько ракет большой дальности, которые способны доставить ядерную боеголовку на территорию США.

"Программа развития ракетных технологий включает то, что чиновник описал как многолетнюю комплексную программу "развития" эффективности, точности и технического совершенства всех своих ракетных сил. Пхеньян мотивирован наращиванием военной мощи, основываясь на убеждении, что Запад "стремится их уничтожить и сменить режим", сказал чиновник", - цитирует WT.

В то же время другая разведывательная информация о Северной Корее говорит об улучшении технологий защиты ядерных боеголовок от сгорания при вхождении в атмосферу на пути к целям.

"Я думаю, можно справедливо сказать, что они достигают прогресса, но они еще не продемонстрировали полную эффективность ракет на всех этапах полета, включая возвращение, таким образом, чтобы можно было с уверенностью утверждать, что их межконтинентальные баллистические ракеты и аппараты возвращения будут работать так, как предусмотрено, в случае кризиса", - акцентировал чиновник.

По его словам, недавнее соглашение о взаимной обороне между Северной Кореей и РФ говорит о том, что КНДР приобрела космические технологии у России. Он считает, что такие возможности, скорее всего, будут использованы в северокорейских ракетах, ведь технологии космических запусков и межконтинентальных баллистических ракет похожи.

"Мы еще не видели этого на практике, отчасти потому, что Северная Корея уже некоторое время не проводила испытаний межконтинентальных баллистических ракет или [космических носителей], но я думаю, что нам всем следует очень внимательно следить за следующим испытанием. И следующее испытание будет. Это неизбежно. И мы увидим, будет ли оно существенно лучше предыдущих", - добавил чиновник.

Сотрудничество между КНДР и РФ - последние новости

Ранее разведка Британии сообщала, что КНДР помогает Москве наносить ударыпо Украине. В частности в этом армии РФ помогают операторы БпЛА из Северной Кореи.

"Хотя войска КНДР, скорее всего, ранее проводили тактические удары и разведывательные операции против украинских сил в Курской области России, их основной ролью была пехота, которая проводила наступательные боевые операции против украинских сил в Курске. Очень вероятно, что КНДР стремится использовать возможности, предоставленные конфликтом, для совершенствования своей боевой способности", - добавили в британской разведке.

Также министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бак заявил, что КНДР получила важную военную помощь от России в разработке подводных лодок. Известно, что Северная Корея ранее пообещала разработать подводные лодки, способные запускать баллистические ракеты, и провела испытательные пуски таких ракет с подводных платформ.

В то же время министр подчеркнул, что преждевременно делать вывод о том, что Пхеньян провел такие испытания.

Вас также могут заинтересовать новости: