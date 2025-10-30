Об окружении подразделений ВСУ в районе города речь не идет, но ситуация сложная.

Покровское направление остается одним из самых интенсивных участков фронта. Бойцы 68-й отдельной егерской бригады ВСУ имени Олексы Довбуша рассказали журналистам проекта "Настоящее время" о главных проблемах обороны города.

Отмечается, что об окружении подразделений ВСУ в районе города, как ранее утверждали в российском Генштабе, речь не идет. Сейчас главной проблемой для украинских защитников на этом направлении является логистика, так как доставить боекомплекты, провизию и подкрепление становится все сложнее.

"Я не вижу, что мы одерживаем победу в направлении Покровска. Очень грустно. Почему так? Нам не хватает средств борьбы с ними. И соответствующей артиллерии. Вражеская радиоэлектронная борьба работает, как и вражеские радиолокационные станции. Не хватает разведданных. Такова ситуация. Что еще добавить?.. Мы справимся, все будет хорошо", - сказал в разговоре с журналистами военнослужащий с позывным "Вольт".

Военный с позывным "Оболонь" поделился, что ход войны стремительно меняется. По его словам, защитники всего за полтора года сменили где-то полтора десятка позиций.

"Фронт продвигается, необходимо подстраиваться. У них (россиян - УНИАН) есть ресурсы, системные решения: если что-то начинает работать, они это наращивают и масштабируют", - рассказал "Оболонь".

Также журналисты выяснили, что в пригороде Покровска, примерно в 10-12 км от центра города, скапливаются российские военные на мотоциклах и вражеские машины с провизией.

"Это все на подступах к Покровску: подвозка личного состава, боекомплектов. От окраин - где-то 10 километров. Там они уже спокойно чувствуют себя: средства поражения закрыты РЭБом. Основная проблема FPV-дронов - что они не могут долететь, а на "оптике" ограничен наш ресурс. В приоритете более интересные цели", - объяснил "Оболонь".

Также военные добавили, что в Покровск российская пехота просачивается небольшими группами по 2-3 человека. Украинские бойцы постоянно вытесняют их, но затем прибывают новые группы врагов.

"Мы даем достойный отпор на данный момент, учитывая наши возможности и учитывая то, что наша военная машина, можно сказать, не запущена, больше работает, как отдельные производители, не так централизованно, как у нашего врага. Поэтому мы сдерживаем противника, насколько это возможно", - подчеркнул военный с позывным "Марсель".

Россияне накапливаются в Покровске - что известно

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что россияне пытаются накапливаться и закрепляться в городской застройке Покровска. Он подчеркнул, что никакого "блокирования" города со стороны российских оккупантов нет.

Сырский поделился, что сейчас происходит работа над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении. По его словам, важны качественное взаимодействие между подразделениями и обеспечение их всем необходимым.

