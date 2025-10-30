Температура в столице ожидается около +11°.

Перед выходными, 31 октября, в Киеве станет на несколько градусов свежее и заметно усилится ветер. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение суток столбики термометров покажут +9°...+11°. Ожидается преимущественно пасмурная погода и есть вероятность небольшого дождя.

Сильный ветер будет 7-12 м/с с порывами до 20 м/с, что добавит ощущение прохлады. Атмосферное давление пониженное, но будет постепенно повышаться, 743-747 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +13°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +13°.

В Тернополе 31 октября ночью будет +6°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +7°...+14°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью будет +7°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +7°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+13°, небольшой дождь.

В Одессе 31 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +19°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +9°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +12°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +9°...+19°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +6°, днем +14°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°, дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: