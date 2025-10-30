Артистки встретились на шоу.

Популярная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк неожиданно высказалась о своем женихе, военнослужащем Дмитрии Бабчуке, чем удивила певицу Олю Полякову.

В новом выпуске развлекательного шоу "Хто зверху?" женской команде необходимо было ответить на вопрос: "Сколько процентов мужчин не будут встречаться с девушкой, которую не могут потянуть материально?". Правильным ответом было - 58%.

Ведущая шоу Никитюк эмоционально отреагировала на этот вопрос:

"Самые дорогие ценности - это людские, а не материальные. Я думаю, меньше половины. Когда мужчина самодостаточный, он не играет с тобой в эти догонялки…".

Однако ее тут же перебила вопросом одна из участниц женской команды, украинская певица Оля Полякова:

"Ты таких видела?".

"Да. У меня такой. Димулечка", - ответила Леся и послала воздушный поцелуй своему жениху.

После того, как был озвучен правильный ответ, соведущий Никитюк, певец Владимир Дантес не менее эмоционально обратился к мужчинам:

"Прекратите мерять - потяну или не потяну. Руководствуйтесь любовью своей. Не нужно никого тянуть. Будьте самостоятельными личностями".

Напомним, ранее Леся Никитюк проговорилась, как познакомилась со своим женихом-военным.

