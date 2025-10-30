Ожидается, что стоимость продовольствия на мировом рынке будет снижаться два года подряд.

В 2025 году мировые цены на продукты питания снизятся на 6%, а в 2026 году - еще на 0,3%, отмечается в отчете Всемирного банка.

Прогнозируется, что цены будут оставаться стабильными и в 2027 году - стоимость зерна, масла и муки, а также других продуктов питания будет колебаться лишь в пределах 1-2% от уровня предыдущего года.

Говоря о динамике мировых цен на продовольствие, эксперты Всемирного банка отмечают, что в октябре цены на рис упали до самого низкого уровня с начала 2017 года из-за сдержанного импортного спроса на фоне избыточного предложения культуры на мировом рынке.

Избыток риса и, как следствие, падение цен стало результатом рекордно роста уровня производства злаковой культуры, отмены Индией ограничений на экспорт риса и 5%-ное увеличение (по сравнению с предыдущим годом) запасов риса, главным образом среди основных экспортеров - Индии, Пакистана, Таиланда, США и Вьетнама.

Подешевеет на мировом рынке в текущем году, по ожиданиям экспертов, и пшеница, что должно, потенциально, отразиться на ценах на хлеб и хлебобулочных изделий. Ожидается, что производство пшеницы в 2025 году вырастет на 7% и будет добавлять по 4% в 2026-2027 годах.

Мировые цены на кукурузу, по оценкам экспертов, вырастут на 4% в 2025 году, снизятся в 2026 году, а затем снова несколько вырастут в 2027 году.

"Ожидается, что мировое производство кукурузы в сезоне 2025-2026 годов вырастет на 5% до рекордного уровня, но с учетом роста потребления и низких начальных запасов общее предложение, по прогнозам, лишь незначительно превысит спрос", - отмечается в обзоре.

Подешевеет в текущем году и соя из-за рекордного объема производства, но ожидается, что мировые цены стабилизируются в течение следующих двух лет.

Цены на другие продукты питания в третьем квартале 2025 года (по сравнению с предыдущим кварталом) несколько снизились и были на 6% ниже по сравнению с 2024 годом, поскольку снижение цен на фрукты и сахар преобладало рост цен на говядину.

По данным аналитиков, мировые цены на сахар в текущем году упадут на 15% по сравнению с 2024 годом. В следующем году, по прогнозам экспертов, стоимость сладкого продукта упадет на 3%, поскольку объем производства сахара превысит потребление. В 2027 году цены стабилизируются.

Зато цены на говядину в США - ключевом рынке как для говядины, так и для курятины - выросли на 2% за квартал и на 9% по сравнению с предыдущими четырьмя кварталами. Одной из причин этого эксперты называют сокращение поголовья крупного рогатого скота в США до самого низкого уровня с 1951 года. Впрочем, эксперты ожидают, что в 2026-2027 годах цены стабилизируются.

Хорошие новости для любителей кофе. Хотя по итогам 2025 года стоимость арабики, по прогнозам, вырастет на 50% по сравнению с 2024 годом, в следующем году она подешевеет на 13% и еще на 5% на фоне ожидаемого увеличения производства кофе. Будет дешеветь и робуста. В следующем году ее стоимость упадет на 2%. Еще 2% снижения ожидают и в 2027 году.

Подешевеет и чай. После прогнозируемого снижения на 5% в 2025 году, благодаря увеличению производства в Южной Азии и Восточной Африке, цены на чай, как ожидается, вырастут почти на 2% как в 2026, так и в 2027 году.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине в конце октября растут цены на огурцы и помидоры. Цены на красные помидоры подскочили с 28-80 гривень за килограмм до 45-95 гривень. Огурец подорожал с 75-105 гривень за килограмм до 90-130.

Зато начали дешеветь яблоки. В октябре цены на некоторые популярные сорта снизились почти вдвое.

Однако удары по энергосистеме могут привести к росту цен на продукты, поскольку производителям придется дополнительно тратиться на генераторы.

