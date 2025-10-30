В бригаде отмечают, что элитных войск в России стало меньше.

Российские оккупанты не перешли на территорию Днепропетровской области, но пытаются малыми группами просочиться через украинскую линию обороны. Об этом сказал старший офицер отделения коммуникации 59-й Отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем Тарас Мишак в эфире "Киев24".

По его словам, в зоне ответственности бригады на Новопавловском направлении враг продолжает тактику малых пехотных групп, инфильтрации, то есть просачивания.

"Сейчас не так активно штурмуют, россияне всегда прощупывают линию обороны, и там, где надежно дают им по зубам, туда они не идут. Они ищут места, где могут где-то пролезть. За лето линия фронта в полосе ответственности нашей бригады не менялась, то есть мы их держим еще в Донецкой области и в полосе нашей бригады россияне не перешли админграницу с Днепропетровской областью", - подчеркнул Мишак.

По его словам, элитных войск в России стало меньше, потому что "большинство из них лежит по посадкам в Украине", но все же недооценивать россиян не нужно, потому что много новых, которые учатся и набираются опыта. В то же время он добавил, что для инфильтрации россияне часто используют тех, кто для них не является ценным.

"Это обычно какие-то маргинализированные слои населения, которых всеми правдами и неправдами заманили в армию. Их подготовка не очень высокая и как раз их задача - выявлять наши позиции и проходить в межпозиционное пространство, там накапливаться и когда они где-то пролазят, то за ними отправляют уже более подготовленные подразделения, где есть профессионалы", - сказал Мишак.

Почему Россия не может наступать на Днепропетровщину

Ситуация на границе Днепропетровщины динамичная, поскольку противник там пытается продвинуться, используя тактику "тысячи порезов", поскольку не имеет сил для быстрого прорыва украинской обороны.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сказал на встрече с журналистами, что на Новопавловском направлении, где сходятся административные границы трех областей - Запорожская, Донецкая и Днепропетровская, ситуация динамичная. По его словам, там территория большая и хоть россияне по количеству преобладают, но провести какое-то решительное наступление, у них не хватает сил и средств.

По словам Сырского, противник перебрасывал с Сумского направления на Новопавловское подразделения морской пехоты, чтобы прорвать нашу оборону и сделать рывок или в Запорожскую, или в Днепропетровскую область. Но Силы обороны активными действиями сорвали попытку наступления врага на Новопавловском направлении. Вся морская пехота россиян сейчас завязла в боях на Добропольском направлении.

