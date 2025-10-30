Эти 5 старых гаджетов могут стоить тысячи долларов, если они у вас еще есть

Массовая культура переживает бум ретротехники, и коллекционеры готовы платить большие деньги за раритетные экземпляры.

Прежде чем выбросить коробку со старыми гаджетами, которые, по вашему мнению, вам больше не нужны, стоит присмотреться к ним повнимательнее. Некоторые устройства, которые когда-то стоили пару тысяч гривен, могут стать вашим билетом к серьезному заработку в 2025 году.

Портал MakeUseOf выделяет 5 категорий "старой электроники", за которые коллекционеры готовы платить тысячи долларов.

iPhone первого поколения

Да-да, тот самый дебютный смартфон Apple, который вышел в 2007 году. Он стал настоящей революция в мире смартфонов, а со временем его ценность только выросла. Особенно если он ни разу не вскрывался с момента покупки.

На аукционах в США запечатанные iPhone первого поколения уходят по $40-50 тысяч, а редкие модификации с 4 ГБ памяти (была снята с продажи спустя пару месяцев) и вовсе продавали за суммы от 130 000 до 190 000 долларов.

Ключевым фактором стоимости является состояние. Даже без коробки и не рабочие первые iPhone все равно вызывают интерес у коллекционеров.

Оригинальный iPod Classic

Apple выпустила первое поколение своих мобильных плееров еще в 2001 году, задолго до первого айфона. Устройство, которое сделало CD-проигрыватели устаревшими, оснащалось культовым механическим колесом прокрутки и мог хранить впечатляющие 5 ГБ музыки – около 1000 песен.

В большинстве случаев iPod первого поколения в хорошем, но распакованном состоянии, сегодня стоят 200-500 долларов. А аксессуары вроде оригинальной упаковки или кабеля делают девайсы в разы дороже. Стоимость запечатанных iPod Touch первого поколения могут доходить до 60 000 долларов.

Nintendo Game Boy

Та самая любимая карманная игровая консоль детства сегодня превратилась в выгодную инвестицию. Запечатанный оригинальный Game Boy 1989 года из первой партии, прошедший экспертизу и сертификацию, был продан в апреле 2022 года на аукционе Heritage Auctions за 21 000 долларов.

Редкость – главный фактор их ценности. Так, в 2023 году Heritage зафиксировал продажу девяти запечатанных Game Boy, тогда как годом ранее их было всего пять. В 2020-м – лишь один, но и он ушел более чем за 5 000 долларов. С тех пор цены только растут.

Sony Walkman TPS-L2

До смартфонов и MP3-плееров музыку носили с собой в кассетниках. Первый Sony Walkman TPS-L2, выпущенный еще в 1979 году, продавался тогда за 150 долларов (примерно 650$ по нынешнему курсу).

Сейчас на eBay можно найти отремонтированные, рабочие устройства по цене 500-2000 долларов, в зависимости от состояния и комплектации. Полный комплект с оригинальными наушниками, чехлом и аксессуарами может стоить около 4000 долларов.

HP-01 Calculator Watch

Задолго до эпохи смарт-часов инженеры Hewlett-Packard придумали HP-01 – часы-калькулятор, которые выглядели как устройство из фильмов научной фантастики. Выпущенные в 1977-ом они стоили от 450 до 850 долларов, в зависимости от материала корпуса (нержавейка или золото).

Сегодня найти такие часы – большой успех. Например, золотая модель HP-01 выставлена на продажу на Chrono24 за 7733 долларов, а на eBay – за 5400 долларов.

Его уникальность заключалась не только в наличии калькулятора: он выполнял временные и датированные расчеты, учитывал годы с 1900 по 2099, работал как секундомер с расчетом скорости и рассчитывал временные зоны. 28 миниатюрных клавиш можно было нажимать специальным стилусом, встроенным прямо в браслет.

