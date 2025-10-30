Украина находится под массированной ракетной атакой: есть разрушения и раненые (фото, видео)

В Запорожье враг попал в общежитие.

Россияне атакуют Украину ракетами и ударными дронами, уже известно о разрушениях и пострадавших людях.

Обновлено 6.25. В Запорожье количество пострадавших возросло до 11, среди них шестеро детей.

Так, утром россияне атаковали Запорожье, попав в общежитие.

Как сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, разрушены несколько этажей. Впоследствии он сообщил, что четыре человека ранены в результате комбинированного вражеского удара по областному центру.

Двое из них доставлены в больницу - это женщина 45 лет и мужчина 20 лет. Еще две женщины получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались.

Мэр Ивано-Франковска Иван Марцинкив сообщил, что под ударом энергетическая инфраструктура, могут быть перебои со светом.

Также на Киевщине в результате вражеского удара в Борисполе пострадала женщина 36 лет, сообщает Киевская областная администрация. С термическими ожогами лица, ладоней, резаными ранами предплечья и голени она госпитализирована в местную больницу.

Кроме того, Укрзализныця сообщила, что в результате вражеского обстрела возникло обесточивание на Николаевщине, в результате чего задерживается ряд поездов:

127 Запорожье-Львов, 128 Львов-Запорожье, 51 Одесса-Запорожье, 7 Харьков-Одесса, 53 Днепр-Одесса.