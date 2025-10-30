Певица рассказала, имела ли отношения с женщинами.

Лидер группы GO-A, певица Екатерина Павленко рассказала об отношениях с женщинами на фоне недавнего поцелуя с фанаткой на концерте.

В интервью Славе Демину представительница Украины на "Евровидении-2021" отметила, что хоть и действительно имела раньше отношения с девушкой, пока не имеет подобных чувств.

"Я не думаю, что они у меня бы появились (чувства - УНИАН). Мне очень нравятся женщины. Я могу смотреть на женщину на умную, классную, мудрую женщину и просто максимально кайфовать от ее присутствия рядом. Но прям чувство, ну, нет, это другое. Так же как можно смотреть на красивого парня и тоже восхищаться им. Но это не значит, что я захочу с ним с ним встречаться", - поделилась исполнительница.

Видео дня

Относительно поцелуя на концерте, Екатерина отметила, что сделала это на эмоциях, не учтя серьезность чувств другого человека. Сейчас певица жалеет об этом поступке.

"Это было просто в моменте... Рок-н-ролл, концерт, драйв - все кайфовали. Я не планировала этого, просто эмоции. Но потом поняла, что, возможно, для кого-то это было серьезнее. И я очень сожалею об этом поступке на самом деле, потому что есть еще другой человек, его чувства. Я не думала, что настолько все глубоко", - призналась Павленко.

Недавно стало известно, что Екатерина Павленко поставила на паузу деятельность в Go_A ради сольного проекта.

Вас также могут заинтересовать новости: