В пятницу, 31 октября, в Украине ожидается теплая, но ветреная погода. Самая высокая температура ожидается на юге, где воздух прогреется чуть ли не до +20°. На востоке, северо-востоке и в Днепропетровской области пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +7°, днем +14°.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +13°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°.
- В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +13°.
- В Тернополе 31 октября ночью будет +6°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +13°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +14°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.
- В Виннице завтра будет +7°...+14°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в пятницу ночью будет +7°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра будет ночью +7°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+13°, небольшой дождь.
- В Одессе 31 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +19°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +9°, днем +18°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +18°.
- В Запорожье температура ночью +8°, днем +17°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +6°, днем +15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +9°...+19°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +6°, днем +14°, дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°, дождь.
31 октября - какой праздник, приметы погоды
31 октября - апостолов Стахия и Амплия. По приметам, если день солнечный и теплый, то и зима будет с оттепелями.