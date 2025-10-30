Эксперт назвала главные причины разводов.

Адвокат по семейному праву и разводам Джеки Комбс назвала одну вещь, которую представители поколения Z делают в отношениях правильно, хотя с каждым годом их становится все больше в ее списке клиентов, пишет CNBC Make It.

Отмечается, что адвокат часто представляет интересы "состоятельных людей и знаменитостей", таких как модель Эмили Ратаковски и парикмахер Крис Эпплтон. И, по ее словам, ее клиентская база омолаживается:

"Подавляющее большинство моих клиентов сейчас - это представители поколения Z и миллениалы".

Как известно, самым старшим представителям поколения миллениалов и поколения Z в 2025 году исполнилось соответственно 44 и 28 лет.

По мнению Комбс, одна из главных причин разводов - это недостаток общения: "Если вы не умеете общаться, вы не сможете выдержать отношения".

Как она добавила, ее новые клиенты, возможно, и молоды, но поколение Z удивительно искусно общается по одному ключевому вопросу: о деньгах. Такой разговор закладывает "более прочную основу для любых отношений", заявила эксперт.

Также, как показал проведенный в апреле 2025 года опрос Bank of America, большинство представителей поколения Z, а именно 78%, подчеркивают финансовую ответственность при поиске партнера, 70% отдают приоритет финансовому поведению и 70% - финансовому отношению.

"Они начинают говорить о деньгах на ранних этапах отношений. Иногда уже на третьем свидании", - отметила Комбс.

Адвокат поддержала такую позицию, ведь еще одна важная причина разводов, по ее словам, - это "отсутствие финансовой совместимости".

Если пара не обсуждает финансы на ранних этапах, это может означать, что "у вас разные привычки в расходах", или что "у вас разные планы по составлению бюджета или сбережениям", объяснила адвокат.

