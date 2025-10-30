Дополнительная пересадка связана с техническими трудностями.

"Укрзализныця" обнародовала важную информацию для пассажиров поезда №68/67"Варшава - Киев".

"Сегодняшний рейс из Варшавы будет проходить с небольшими изменениями - по техническим причинам будет дополнительная пересадка", - говорится в сообщении компании.

Организация поездки:

На станции "Варшава-Всходня" надо сесть в любой из трех дополнительных вагонов поезда InterCity №12010. Места можно занять в произвольном порядке. В Люблине пассажиры вагонов 1, 2, 3, 5, 6 и 7 должны пересесть в поезд №68/67 "Варшава - Киев", который будет следовать в столицу. Пассажиры 4-го вагона продолжают путешествие InterCity №12010 до станции "Хелм". Там их будет ждать дополнительный вагон №16, который прицепили к поезду №20 "Хелм - Киев".

Как отмечают в "Укрзализныце", поездная бригада будет рядом и поможет путешественникам найти свое место.

"И чтобы немного компенсировать ситуацию - на ваш счет уже зачислено 1000 "обнимашек", - сообщили в компании.

Напомним, ранее в акционерном обществе предупредили о многочасовых задержках ряда поездов, вызванных ударом России. Сообщалось, что местами задержки достигали шести часов.

А еще раньше стало известно об атаке россиян на поезд возле станции "Краматорск". Враг не смог попасть, но взрывной волной были повреждены окна в трех вагонах. К счастью, обошлось без пострадавших.

