В четверг, 30 октября, на авиабазе Кимхэ в Пусане состоялась встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух страны приняли ряд договоренностей, а также обсуждали войну в Украине, пишет The Guardian.

В статье говорится, что глава Белого дома заявил, что война в Украине "очень остро встала" как проблема. По словам Трампа, он договорился с Цзиньпином сотрудничать для достижения прогресса.

"Мы долго обсуждали этот вопрос и оба будем сотрудничать, чтобы увидеть, сможем ли мы чего-то достичь", - сказал он.

Также президент США добавил, что, по его мнению, Украина и Россия застряли в войне.

"Обе стороны застряли и борются - и иногда, видимо, приходится позволять им воевать. Безумие", - добавил глава Белого дома.

Как отметило издание, тему Тайваня лидеры двух стран не обсуждали. Примечательно, что Трамп хоть и заметил, что Пекин является крупным покупателем российской нефти, но, по его словам, эта тема тоже не обсуждалась на этой встрече.

В заявлении Китая по итогам переговоров Трампа и Цзиньпина было указано, что Трамп "с большим энтузиазмом относится к урегулированию различных региональных проблем", а Китай также способствует мирным переговорам по различным конфликтам.

По словам журналистов, президент США после переговоров был настроен оптимистично относительно прогресса, достигнутого во время переговоров. Он оценил встречу с председателем КНР на "12 из 10".

"Мы пришли к согласию по многим важным пунктам", - заявил Трамп.

После встречи политиков в заявлении правительства Китая указывалось, что у двух стран есть "хорошие перспективы для сотрудничества". В частности, по информации издания, вопрос по редкоземельным металлам удалось "урегулировать".

Отмечается, что Китай является мировым лидером в добыче и переработке редкоземельных металлов, поэтому ограничительные меры на их экспорт вызвали панику среди стран. Однако, по словам Трампа, он обсудил этот вопрос с председателем КНР и он решен. Их договоренность будет действовать в течение года и потом ее можно будет продлить.

Издание отмечает, что Трамп и Цзиньпин договорились, что пошлины, связанные с фентанилом, будут снижены с 20% до 10%. По словам главы Белого дома, лидер КНР будет работать "очень активно, чтобы прекратить поток" фентанила.

Амеркианский лидер сообщил журналистам, что в апреле следующего года он планирует посетить Китай, а Цзиньпин может впоследствии посетить США.

Ранее УНИАН сообщал, что военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что Китай усиливает ограничения на экспорт компонентов, которые необходимы Украине для производства дронов и это может повлиять на ситуацию на фронте. Нарожный отметил, что в Украине есть производство этих элементов, но в очень ограниченных количествах. Поэтому, если полностью прекратятся поставки в Украину через третьи страны или каким-то другим путем, то это несет большую угрозу. По словам эксперта, вряд ли где-то в странах ЕС, США есть производство в таком количестве, чтобы удовлетворить потребности нашей страны.

Также мы писали, что старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Анкит Панда поделился с изданием The New York Times, что если США возобновят ядерные испытания, Китай и РФ фактически получат карт-бланш на восстановление ядерных испытаний полной мощности, чего ни одна из стран не делала в течение многих лет. Панда считает, что режим нераспространения ядерного оружия сейчас находится под огромным давлением. Он добавил, что Россия, Китай и США даже не могут прийти к согласию относительно основных принципов того, что на самом деле движет режим нераспространения.

