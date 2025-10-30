Снижению экспорта нефтепродуктов могла поспособствовать также плохая погода.

Экспорт нефтепродуктов из Российской Федерации в октябре упал до самого низкого уровня за время полномасштабной войны на фоне остановок нефтеперерабатывающих заводов из-за ударов украинских дронов и усиления западных санкций, сообщает Bloomberg.

По данным компании Vortexa, в течение первых 26 дней октября РФ в среднем экспортировала 1,89 миллиона баррелей нефтепродуктов в сутки.

"Это самый низкий показатель по крайней мере с начала 2022 года", - отмечает издание.

Несмотря на небольшой рост экспорта дизельного топлива, общий объем экспорта нефтепродуктов снизился из-за падения поставок лигроина и мазута, особенно из балтийских портов после атак на экспортный хаб Усть-Луга.

По данным издания, морской экспорт дизельного топлива и газойля из России в октябре вырос на 2% по сравнению с сентябрем - до примерно 740 000 баррелей в день. В то же время экспорт лигроина, достигнув в сентябре многомесячного минимума, в октябре упал еще на 3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 317 тысяч баррелей в сутки. К тому же экспорт мазута сократились на 10% по сравнению с сентябрем - до 710 000 баррелей в день - самый низкий показатель за последние три месяца.

Издание добавляет, что на экспорт нефтепродуктов могли повлиять неблагоприятные погодные условия, которые наблюдались в последние дни в портах. К тому же новые американские ограничения в отношении "Лукойла" и "Роснефти" увеличили риски для российского экспорта нефтепродуктов

"Последняя волна ограничений добавила новой неопределенности, заставив трейдеров маневрировать между маршрутами платежей и сроками рейсов в преддверии приближения срока введения санкций США 21 ноября", - добавляют журналисты.

Удары по НПЗ и санкции США против России - последние новости

Из-за результативных ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам, по состоянию на конец сентября в РФ отдыхало 38% мощностей НПЗ, что способствовало уменьшению экспорта нефтепродуктов и увеличению экспорта нефти.

Ситуация для российского энергоэкспорта осложнилась после введения новых американских санкций. 22 октября США ввели масштабные санкции против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть".

Администрация Дональда Трампа подготовила дополнительные ограничения, которые могут быть применены, если российский диктатор Владимир Путин продолжит вести войну в Украине, но США хотят, чтобы Европа усилила давление на РФ.

