Каждый год молодежь в Украине показывает лучшие результаты во владении украинским языком, но количество тех, кто пользуется им в быту, становится меньше. Об этом заявила заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова во время форума "Украинский - язык сильных", передает "Укринформ".

Она отметила, что сейчас наблюдается откат в использовании украинского языка в быту среди подростков и молодежи. В 2022 году 46% детей пользовались украинским языком постоянно, в 2023 - 55%, в 2024 - 49%.

"Из положительного - постоянно растет уровень компетентности детей в использовании украинского языка. То есть, они его знают: в 2022 году 61% детей и молодежи считали, что свободно владеют украинским, в 2023-м - 72%, а в 2024-м - 75%. То есть на сегодня дети лучше с каждым годом знают и владеют украинским языком, но по сравнению с прошлым годом, они меньше им пользуются в быту", - подчеркнула Коновалова.

Замминистра добавила, что 33% подростков объяснили это привычкой, 20% - тем, что в семье общаются на русском, а в школе - на украинском. В то же время 13% опрошенных украинцев отметили, что вне школы они не имеют среды для общения на украинском, а 12% признали, что не пользуются родным языком из-за недостаточной осведомленности.

По словам Коноваловой, 9% детей считают, что их окружение предвзято относится к украинскому языку.

"На четвертом году полномасштабной войны 9% подростков, а это много, говорят о том, что в их окружении предвзятое отношение", - сказала она.

Заместитель министра отметила, что родители подростков, которые не используют украинский язык в быту, среди причин называли влияние соцсетей и страх детей говорить на суржике. Поэтому она считает, что важно толерантно относиться и поддерживать тех, кто переходя на украинский, общается на суржике.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный ответил, массово ли молодежь выезжает за границу. По его словам, есть сигналы от бизнеса о том, что в отдельных отраслях есть определенные сложности с тем, чтобы набрать людей на работу.

"Мы это учитываем, но пока критической ситуации не видим. Мы должны делать все для того, чтобы молодой человек имел возможность реализовать себя в Украине - построить здесь карьеру и построить ту страну, в которой они хотят жить. Именно молодежь должна стать основой восстановления, и это те люди, которые будут жить в этой стране", - подчеркнул Бедный.

В то же время председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко объяснил, что надо сделать для возвращения молодежи в Украину. Он считает, что для этого нужно сохранить государство и поддерживать ментальное единство.

"Базовое и основное - это сохранить государство, чтобы молодежь имела, куда вернуться. И на базе этого уже формировать законодательную инициативу в нескольких моментах. Первый - это действительно комфортные условия, и второе - это внутриобщее доверие, ментальное, прежде всего", - отметил Тимочко.

