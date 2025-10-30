Певица уже более двух лет состоит в отношениях.

Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала, почему до сих пор не стала мамой.

"Хочу ли я иметь детей? Да. Очень многое в жизни детской я не пережила, и именно сейчас я это переживаю со своим любимым человеком. Я должна это пройти от начала до конца: услышать, пережить, прожить с этим. Может быть, тогда у меня произойдет то, о чем все так мечтают. Сейчас я хочу быть счастлива в семейной жизни и проработать свои травмы", - призналась она в интервью для проекта "Терапия красотой".

Также Астафьева опровергла слухи о тайной свадьбе. По словам певицы, во время полномасштабной войны ей не до праздников:

"Я считаю, что нужно жить, но есть события, которые хочется отложить на более благоприятные для этого времена. Мне тяжело, у меня внутри личная травма. Сейчас я живу вот такую ​​жизнь. Мне хочется дождаться мира".

Напомним, Даша Астафьева уже более двух лет состоит в отношениях с парнем, работающим в сфере IT. Сообщалось, что избранник артистки значительно моложе ее, примерно на 11 лет. В августе Даше исполнилось 40 лет.

"Мы единомышленники по этой теме. Не заключаем брак, потому что в стране война. Это наше личное дело", - добавила певица.

