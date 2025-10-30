Весам советуют помогать тем, кто еще не научился принимать любовь.

Составлен гороскоп на ноябрь 2025 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Общая карта месяца - перевернутый Иерофант. Месяц принесет сильное стремление к близости, а вместе с ним - размышления о границах и личной власти.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

До 22 ноября Солнце будет находиться в Скорпионе, после чего перейдет в знак Стрельца. Полнолуние в Тельце ожидается 5 ноября, а Новолуние в Скорпионе - 20 ноября. Поскольку месяц насыщен энергией Скорпиона, внимание будет сосредоточено на темах восьмого астрологического дома - наследие, интимные связи, трансформация, тайны и внутренние перерождения. Это время, когда важно держать личную жизнь под контролем и доверять лишь самым близким.

Гороскоп на месяц сулит обновление привычек и внедрения новых подходов, которые соответствуют вашему нынешнему пути. Здесь нет правильных или неправильных методов - важно быть открытым к переменам и внутреннему росту.

Овен

Ваша карта - Девятка Жезлов. Для Овнов ноябрь станет месяцем внутренней работы и осознанности. После уроков октября пришло время укрепить свой дух и позитивное восприятие мира. Полезно читать вдохновляющие книги, общаться с поддерживающими людьми и завести привычку утренних записей, чтобы очищать мысли и направлять энергию. Полнолуние поможет освободиться от чужих ожиданий и навязанных ценностей. К Новолунию 20 ноября найдите то, что дает чувство стабильности и уверенности.

Телец

Ваша карта - перевернутая Башня. Ноябрь поможет Тельцам освободиться от старого и завершить этап, который больше не отражает их внутреннее состояние. Полнолуние принесет осознание, что пора отпустить контроль и довериться ходу событий. Если вы чувствуете, что продвигаетесь медленнее, чем планировали, не спешите с выводами. Перевернутая Башня напоминает: разрушение старого - это подготовка к новому росту. Новолуние в Скорпионе даст возможность начать с чистого листа и укрепить терпение.

Близнецы

Ваша карта - перевернутая Пятерка Пентаклей. Для Близнецов месяц начнется с обновления - физического и эмоционального. Вы отпускаете прошлое и получаете ясность в отношениях и делах. Ноябрь потребует ответственности, особенно финансовой. Возможно, работа станет интенсивнее, и придется доказать свою надежность. Не избегайте общения: задавайте вопросы, уточняйте ожидания и не бойтесь открыто говорить о сложностях.

Рак

Ваша карта - Сила. Раки, в ноябре вы проявите внутреннюю стойкость и мудрость. Полнолуние освободит место для новых связей и идей, а Новолуние подарит возможность путешествовать или вдохновиться новыми направлениями. Этот месяц напомнит, насколько вы сильны, когда обстоятельства требуют смелости. Главное - не возвращаться к старым привычкам. Вы способны справиться с любыми трудностями, если останетесь верны себе.

Лев

Ваша карта - перевернутый Император. Львов ждут изменения в профессиональной и личной сфере. Возможно, уменьшится объем обязанностей или появится больше свободы. Новолуние принесет перемены в доме и отношениях. Ноябрь - время замедлиться, насладиться результатами и уделить внимание отдыху. Перевернутый Император символизирует стремление к миру и гармонии. Если в семье назревали конфликты - сгладьте углы, спланируйте совместные выходные и не перегружайте себя.

Дева

Ваша карта - перевернутый Мир. Девы, вы завершаете важный этап. Полнолуние подскажет, от чего пора отказаться, чтобы продвинуться вперед. Если вы проходите обучение, знания скоро начнут приносить плоды. Новолуние принесет соглашение или контракт, но будьте внимательны к деталям. Возможны задержки выплат или изменений в планах. Имейте запасной вариант и будьте готовы подстраиваться под обстоятельства.

Весы

Ваша карта - Королева Кубков. Весы, ноябрь раскроет тайны и укрепит связи. Полнолуние поможет узнать важную правду, а Новолуние принесет признание и повышение самооценки. Это время эмоционального равновесия, заботы и искренности. Делитесь поддержкой, помогайте тем, кто еще не научился принимать любовь. Ваш пример вдохновит других.

Скорпион

Ваша карта - Семерка Кубков. Скорпионы, ноябрь потребует разборчивости и трезвого взгляда. Полнолуние может завершить отношения, которые тормозили ваш рост, а Новолуние в вашем знаке поможет извлечь уроки и обновиться. Избегайте поспешных решений и рискованных вложений. Действуйте рационально, особенно в финансовых вопросах. Если нужно, обратитесь за советом к специалисту.

Стрелец

Ваша карта - перевернутая Пятерка Пентаклей. Стрельцы, ноябрь принесет освобождение от старых привычек и улучшение здоровья. Пора позаботиться о себе и подготовиться к новому личному циклу, ведь уже 22 ноября Солнце войдет в ваш знак. Новолуние оживит отношения и принесет новые идеи. Финансовая стабильность начнет расти, и вы сможете делегировать часть обязанностей. Планируйте расходы и инвестируйте в то, что делает вашу жизнь проще.

Козерог

Ваша карта - перевернутый Король Кубков. Козероги, ноябрь поможет вам отпустить то, что перестало вдохновлять. Полнолуние завершит один из этапов личного развития, а Новолуние принесет новые контакты и профессиональные связи. Перевернутый Король Кубков указывает на необходимость контролировать эмоции. Сохраняйте спокойствие и анализируйте свои реакции. Хорошее время для саморефлексии, терапии и работы над внутренней устойчивостью.

Водолей

Ваша карта - перевернутая Императрица. Водолеи, пора избавиться от завышенных ожиданий, особенно в отношении близких. Направьте энергию в работу и развитие. Вы учитесь заботиться о себе, не жертвуя личными границами. Ноябрь - подходящее время для отдыха, ухода за телом и восстановления ресурсов. Чем лучше вы себя чувствуете, тем легче поддерживать внутренний баланс.

Рыбы

Ваша карта - Рыцарь Кубков. Рыбы, ноябрь станет временем вдохновения и романтики. Полнолуние поможет отпустить прошлое, а Новолуние откроет возможности для путешествий и обучения. Рыцарь Кубков приносит обновление и уверенность. Вас замечают и уважают. Это ваш момент, чтобы праздновать успехи и радоваться тому, что вы создали собственными усилиями.

Вас также могут заинтересовать новости: