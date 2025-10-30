Эксперт считает, что Китай вряд ли будет урезать поставки дронов и комплектующих к ним в Россию.

Китай ужесточает ограничения на экспорт компонентов, которые необходимы Украине для производства беспилотников. Основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный рассказал в интервью УНИАН, как это может повлиять на ситуацию на фронте.

Он напомнил, что Китай выступал за запрет поставок дронов Украине, включая коммерческие дроны, такие как Mavic. Чтобы решить эту проблему, беспилотники доставляли в Польшу, где украинские хакеры меняли дронам прошивки, чтобы использовать их с точки зрения радиоэлектронной борьбы.

"Сейчас же больше речь идет о запчастях к FPV-дронам. У нас есть некоторые попытки локализовать производство, то есть увеличить долю отечественных составляющих, материалов, но FPV-дроны, которые в большом количестве используются на фронте, они все, в частности, с двигателями и батареями китайского производства", - поделился эксперт.

Нарожный отметил, что в Украине есть производство этих элементов, но в очень ограниченных количествах. По его словам, если полностью прекратить поставки в Украину через третьи страны или каким-то другим путем, то это несет большую угрозу.

"Где мы тогда их сможем покупать? Трудно сказать. Не уверен, что где-то в странах ЕС, США есть производство в таком количестве, чтобы удовлетворить наши потребности", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что изделия из Китая намного дешевле, чем из США и Европы. Даже в случае, если Украина найдет источник для закупки этих комплектующих, они значительно подорожают для нас.

"Например, Пентагон подписал контракт с американским концерном Raytheon на поставку беспилотной авиационной системы Coyote, речь идет об ударных и разведывательных дронах на сумму более 5 млрд долларов. А нам союзники по коалиции предоставили 5 млрд евро на производство дронов. Американские, европейские беспилотники могут стать заменой, но они будут значительно дороже для нас", - объяснил эксперт.

Более того, Нарожный считает, что Китай вряд ли будет урезать поставки дронов и комплектующих к ним в Россию.

Китай препятствует производству беспилотников в Украине - что известно

Ранее немецкое издание NTV сообщило, что Китай препятствует попыткам украинской оборонной промышленности импортировать китайские электронные компоненты через союзные страны, такие как страны Балтии и Польша. В материале утверждается, что правительство Пекина намеренно ограничивает поставки, чтобы подорвать украинское производство дронов.

Отмечается, что украинские военные использует беспилотники не только для ударов по важным командным и логистическим объектам россиян, но и по критической энергетической инфраструктуре.

